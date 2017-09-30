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Экспорт

Компания Kastamonu начала экспорт ламината в Китай

Одно из новых направлений экспорта компании KASTAMONU в 2017 году — Китай. Деревообрабатывающее предприятие из Татарстана отгрузило партию ламинированных напольных покрытий, произведенных на заводе в ОЭЗ «Алабуга», железнодорожными контейнерами. Напомним, что продукция KASTAMONU уже поставляется на рынки государств Средней Азии, Прибалтики, Балкан и Закавказья, а также в Республику Беларусь и Молдавию.

Проектная мощность производства ламината составляет 35 млн м², и в перспективе компания должна выйти на эти объемы в 2018 году. Также после запуска второй очереди завода в начале 2016 года мощность производства плит МДФ/ХДФ превысила 1 млн м³ в год.

«Придерживаясь утвержденной стратегии развития, мы продолжаем не только наращивать производство древесных плит, но и планомерно расширяем географию сбыта продукции в другие страны, — отмечает генеральный директор KASTAMONU в России Али Кылыч. — Сейчас, даже несмотря на снижение ёмкости российского рынка ламината, сложилась весьма благоприятная ситуация. Поставщики из Европы и Китая не выдерживают конкуренции по соотношению цена/качество и наша продукция пользуется повышенным спросом за пределами России. Даже такой специфический из-за обилия местных производителей рынок ламината, как китайский, стал нам доступным».

Заметим, что помимо Азии, европейский сертификат качества СЕ и экологическое свидетельство FSC позволяют KASTAMONU с оптимизмом смотреть на рынки стан Евросоюза. На сегодняшний день около 60% продукции с завода реализуется в России, а порядка 40% направляются на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.

http://kastamonu.ru/ru/news/products-from-tatarstan-will-go-to-china

Татарстан, ОЭЗ Алабуга, Kastamonu
  • Вова-Н Вова-Н
    30.09.1711:18:31

    По сути это турецкая фирма с филиалом в России.

    Новости плюс, всё же турки инвестировали в Россию и теперь работает производство у нас, да ещё теперь и экспорт в Китай.

    #959698
    • Нет аватара Zemos
      30.09.1711:37:11

      Да это турки.

      Но это на мой взгляд пример правильно привлечения инвестора. Так как компания замещает импорт внутри России (своего ламината у нас почти не производилось) и занимается экспортом в другие страны.

      Плохо когда приходит новый инвестор в ту нишу что занята российскими производителями и мы его хлебом солью, льготами, а он в итоги вытесняет с рынка наших же коренных производителей. Иногда даже получаются условия, что иностранный инвестор, имеющий налоговые льготы, находится в более выиграшном положении чем свои — существующие.Так что инвестор инвестору рознь. Но в данном случае это хороший иностранный инвестор.

      #959702
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