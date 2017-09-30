Компания Kastamonu начала экспорт ламината в Китай

Одно из новых направлений экспорта компании KASTAMONU в 2017 году — Китай. Деревообрабатывающее предприятие из Татарстана отгрузило партию ламинированных напольных покрытий, произведенных на заводе в ОЭЗ «Алабуга», железнодорожными контейнерами. Напомним, что продукция KASTAMONU уже поставляется на рынки государств Средней Азии, Прибалтики, Балкан и Закавказья, а также в Республику Беларусь и Молдавию.

Проектная мощность производства ламината составляет 35 млн м², и в перспективе компания должна выйти на эти объемы в 2018 году. Также после запуска второй очереди завода в начале 2016 года мощность производства плит МДФ/ХДФ превысила 1 млн м³ в год.

«Придерживаясь утвержденной стратегии развития, мы продолжаем не только наращивать производство древесных плит, но и планомерно расширяем географию сбыта продукции в другие страны, — отмечает генеральный директор KASTAMONU в России Али Кылыч. — Сейчас, даже несмотря на снижение ёмкости российского рынка ламината, сложилась весьма благоприятная ситуация. Поставщики из Европы и Китая не выдерживают конкуренции по соотношению цена/качество и наша продукция пользуется повышенным спросом за пределами России. Даже такой специфический из-за обилия местных производителей рынок ламината, как китайский, стал нам доступным».

Заметим, что помимо Азии, европейский сертификат качества СЕ и экологическое свидетельство FSC позволяют KASTAMONU с оптимизмом смотреть на рынки стан Евросоюза. На сегодняшний день около 60% продукции с завода реализуется в России, а порядка 40% направляются на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.