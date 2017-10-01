Челябинским бойцам Росгвардии вручили машины в новой раскраске

В пятницу, 29 сентября, на площади Революции бойцам Росгвардии торжественно вручили ключи от 11 «Лад». Это первые автомобили в новой цветовой гамме самого молодого силового ведомства, которые поступили на Южный Урал. Ранее росгвардейцы колесили на машинах в «полицейской» раскраске.

«Фирменным» цветом автомобилей войск федеральной службы войск национальной гвардии РФ является серый с полосой рубиново-красного цвета. На ней — надпись «Росгвардия» и геральдическая эмблема ведомства. Гвардейские машины также оборудованы проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

Оригинал материала: http://chelyabinsk.74.ru/text/newsline/348605026451456.html