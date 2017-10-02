РТИ начал поставки радиостанций для Минобороны Армении

Ярославский радиозавод (ЯРЗ, входит в концерн «РТИ») начал отгрузку первой партии радиостанций Р-168-100КАЕ и Р-168-5КНЕ по контрактам с Министерством обороны Армении. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе концерна.

«Оборонная продукция предприятий концерна „РТИ“ отличается высоким качеством, современными технологиями и оптимальной стоимостью. Это в полной мере относится к изделиям нашего Ярославского радиозавода, который является одним из лидеров радиоэлектронной промышленности России в сегменте профессиональных средств связи. Первые поставки продукции в адрес военного ведомства Армении свидетельствуют о востребованности продукции наших предприятий на внешних рынках», — сказал генеральный директор РТИ Максим Кузюк, слова которого привели в пресс-службе.

Контракты на поставку крупной партии радиостанций КВ- диапазона Р-168-100КАЕ и Р-168-5КНЕ между российским предприятием и военным ведомством Армении были заключены минувшей весной.

«В конце сентября представители зарубежного заказчика побывали на ЯРЗ, чтобы лично участвовать в испытаниях станций на дальность связи. Главный инженер управления связи — заместитель начальника управления связи Минобороны Армении Самвел Атоян и главный специалист управления технического обеспечения департамента материально-технического обеспечения Минобороны Армении Георгий Сарксян остались довольны полученными результатами», — отметили в РТИ.