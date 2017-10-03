Космодром Восточный: работы в МИКе. Укладка пакета ракеты-носителя «Союз — 2.1» на транспортный установочный агрегат для проведения сухого вывоза ракеты-носителя. Запланированные пуски с космодрома Восточный в 2017 году: * ноябрь — «Союз — 2.1б» с космическим аппаратом «Метеор-М № 2-1», «Бауманец-2» и другие КА. * декабрь — «Союз — 2.1а» с космическим аппаратом «Канопус-В № 3» и «Канопус-В № 4».