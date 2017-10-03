Реконструкция М10 «Россия» под Валдаем, 1 октября 2017 года

Ремонтируемый участок разбит на несколько этапов. Первый этап от поворота на деревню Короцко (Валдайская объездная, км 389) до поворота на Долгие Бороды практически завершили. Осталось доделать небольшой участок от путепровода над железной дорогой Бологое — Валдай — Дно до поворота в Валдай со стороны Новгорода. На остальных участках уложен чистовой асфальт и местами есть разметка. Но самое интересное другое. Строители уже приступили к работам на следующем этапе. Причем не последовательно, а пропустив участок от поворота на Долгие Бороды до деревни Миронеги.

Печально известная кривая в Миронегах. Таких три штуки под Валдаем и все крайне аварийные. К сожалению, отбойного ограждения не будет даже тут.

Вид в обратную сторону, на Санкт-Петербург. Ведутся грунтовые работы и подготовка. Асфальт срезан до деревни Немчинова Гора, там окончание работ.

Спуск в Миронегах. Отгрызают немного у местных жителей

А это уже участок первого этапа. Фото с поворота на Овинчище. Четыре полосы, чистовой слой ЩМА и пока нет разметки. Зато травка выросла. Три недели назад я лез в гору из грязи, а сегодня гора срезана, а вместо грязи на уклонах растет трава. Пришлось обходить, чтобы молодую траву не топтать.

Вид в сторону Валдая. Там всё еще разбирают временный объезд

Вид в ту же сторону, но с дороги.

И вид в сторону Санкт-Петербурга.

А это уже вид от поворота на Короцко. Четырехполосный участок фактически готов. Остались мелкие доделки. Там где по центру временное ограждение будет обойник. Участок с отбойным ограждением по центру совсем не большой, только на путепроводе через железную дорогу. Разворот под путепроводом тоже серьезно реконструируют.

Вид в ту же сторону, только приближение поменьше.

Вид в сторону Москвы.

Окончание работ — декабрь 2017 года. Протяженность участка — 6 км. Стоимость работ 630 млн рублей.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !