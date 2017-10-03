Завод «Хорш» в Липецкой области запустил новый цех

Завод по производству сельхозтехники «Хорш» в Чаплыгинском районе увеличил объемы производства вдвое. 3 октября здесь открыли новый цех. На торжественную церемонию приехали руководители компании из Германии, а также клиенты-представители крупных агрохозяйств со всей России.

Новая производственная площадка обошлась инвесторам в 200 миллионов рублей.

Благодаря открытию новой производственной площадки долю локализации предприятия планируется увеличить с 40 до 60 процентов. Только в новом цехе будут трудоустроены 150 человек. Запланированный объём производства — около 100 сельхозмашин в год.

С открытием нового цеха объем производства увеличится вдвое. Завод «Хорш» вопреки всем опасениям и санкциям продолжает динамично развиваться на чаплыгинской земле. Поздравить сотрудников со знаковым событием прилетела из Германии директор компании.

Технику с чаплыгиснкой площадки «Хорш» продают и далеко за пределы страны. В России рынок сбыта тоже налажен.

Продукцией цеха станут культиваторы, дисковые бороны, комплексы для распашки, посева и химической обработки земли. Эти агрегаты станут работать не только на полях Липецкой области и России, но и будут экспортироваться в Белоруссию, Азербайджан, Китай и другие страны Европы и Азии.