Запущен первый корпус Машкинского свинокомплекса в Курской области

Тринадцатый свинокомплекс ГК «Агропромкомплектаци» в Курской области готов к приемке первого поголовья животных.

2 октября завершено строительство свинокомплекса «Машкинский», проектная мощность которого составит 37 тысяч голов единовременного содержания. На сегодняшний день завершены все строительно-монтажные работы, произведена наладка оборудования пятого корпуса, проведена санитарная обработка помещений. Полностью оборудованы рампы, КПП, автомойка, административно-бытовой комплекс и, непосредственно, сам пятый корпус.

— Сейчас запустили пятый корпус Машкинского СВК, — рассказывает заместитель генерального директора ГК «Агропромкомплектация» Геннадий Бондиков. — Объект готов к эксплуатации и приемке первого поголовья животных. Вводить остальные корпуса будем поэтапно. Начали с пятого, затем будет первый и далее по нарастающей. Хочется особо отметить, что работы выполнены с опережением графика почти на месяц. Планируем сдать все восемь корпусов нового свинокомплекса до конца этого года.

По традиции Группа «Агропромкомплектация» не проводит официальных открытий своих новых свинокомплексов. Она просто вводит их в строй.

В ООО «Агропромкомплектация-Курск» (курское подразделение ГК «Агропромкомплектация») на сегодняшний день входит 13 свинокомплексов: Нуклеус (племенная ферма), Троицкий, Конышевский, Дмитриевский, Ваблинский, Наумовский, Платавский, Жигаевский, Генеральшинский, Беляевский, Старогородский, Захарковский и Машкинский. 11 из них выведены на полную мощность. Захарковский — завершает комплектование поголовьем. Машкинский — готовится к приемке первых животных.