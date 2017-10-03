В Бурятии открыли первый мост, построенный на средства программы «Платон»

В Закаменском районе состоялось открытие моста через реку Цакирка на автомобильной дороге Дутулур-Санага-Утата- Далахай. Это первый объект в республике, построенный в том числе за счёт средств федеральной системы «Платон». Ещё один мост возводится в Кяхтинском районе и его открытие состоится до конца года.

Железобетонный мост длиной 128 метров, построенный взамен пришедшего в негодность деревянного моста, соединил отдаленные села Утата и Далахай с районным центром.

Стоимость проекта составила 93,4 млн рублей.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS !