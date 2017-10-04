«Группа ГАЗ» представляет ремонтную мастерскую на природном сжатом газе

«Группа ГАЗ» представляет новую модель спецтехники — ремонтную мастерскую на базе среднетоннажного автомобиля «ГАЗон NEXT CNG». Автомобиль, оборудованный двигателем ЯМЗ-534 на сжатом природном газе (метане).

Автомобиль предназначен для ремонта и обслуживания газораспределительных станций.

Аварийно-ремонтная мастерская состоит из двух отсеков: грузового и пассажирского. Компоновка автомобиля позволяет свободно разместить и доставить к месту аварии бригаду из четырех специалистов и обеспечить их комфортабельными условиями для всех видов ремонтных и сварочных работ и отдыха. Автомобиль оборудован кухней; бензиновым генератором и сварочным инвертором, а также другим оборудованием для газовой и электрической сварки; нишей под размещение газовых баллонов (кислородных и пропановых) со специальными системами для их безопасной погрузки и выгрузки; металлическим шкафом для просушки одежды и обуви; двумя автономными отопителями.

Установленный в автомобиле двигатель — газовый двигатель ЯМЗ-534 нового поколения, производство которого ведется на Ярославском моторном заводе «Группы ГАЗ» с ноября 2016 года. Это самая современная отечественная разработка газового двигателя для грузовой, пассажирской, сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники. В средних рядных двигателях ЯМЗ-530 CNG мощностью от 150 до 312 л.с. стандарта «Евро-5» с потенциалом обеспечения «Евро-6» применены передовые конструктивные решения по компоновке, управлению, работе основных систем, обеспечивающих их надежность и экономичность.