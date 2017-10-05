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В России возобновлено производство винтовых вездеходов ЗВМ-2901

В России началось производство винтовых вездеходов ЗВМ-2901.

«Мы гордимся тем, что первыми начали выпускать эти автомобили после примерно 30-летнего перерыва, потому что начиная с 1970-х годов такие автомобили в нашей стране не производились», — рассказал директор АО «Завод универсальных транспортных средств» Алексей Аникин.

По словам разработчиков, транспортное средство было построено в СССР в 1970-х годах, а теперь его производство налажено инженерами Нижегородского завода внедорожных транспортных средств.

«Мы считаем, что он будет активно использоваться: во-первых, армией, во-вторых, геологами на нефтяных и газовых месторождениях. Мы привыкли к твердым поверхностям, но в регионах Сибири и Крайнего Севера преобладают ползучие почвы. Этот автомобиль жизненно важен для производителей нефти и газа», — рассказал заместитель начальника отдела строительства и дорожного транспорта Новгородского государственного технического университета Умар Вахидов.

Вездеход создан для работы в перенасыщенных влагой грунтах, болотах всех категорий, на плаву, снежной целине. Может быть оснащен различным технологическим оборудованием (экскаватор, манипулятор, грунтовый насос и т. п.) для проведения строительных, мелиоративных, аварийно-спасательных и других работ.

https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201710051217-q11x.htm

НЗТТМ, ЗВМ-2901
  • Евгений Алиулин Евгений Алиулин
    05.10.1718:30:35

    А есть преимущества перед другими видами вездеходов? Например перед вездеходами на шинах низкого давления?

    #961337
    • Нет аватара alex_uns
      05.10.1720:15:42

      нет, этот более проходим. хотя угол спуска и подъема может быть в пользу шин,

      интересно, а при движении боком какой будет угол поверхности движения.

      любопытны его способности в торосах в прямом направлении и зарослях кустарника.

      В болотистой местности — это шикарное средство. но здесь интересна его грузоподъемность и расход топлива.

      А мне очень нравится эта система движения))))

      Отредактировано: alex_uns~20:18 05.10.17
      #961375
    • Нет аватара port
      05.10.1722:00:14

      основное преимущество шин — более высокая скорость и можно кататься по асфальту

      Отредактировано: port~22:00 05.10.17
      #961420
  • Евгений Алиулин Евгений Алиулин
    05.10.1718:39:31

    ЗЫ. в конце второго видео мужик на это шнекоходе расфигачил всю улицу. Будь я на месте его соседей, я бы имел непреодолимое желание его удавить…   

    #961341
    • Нет аватара Aleks
      05.10.1719:07:50

      Он же всю тундру испохабит…

      #961348
      • Нет аватара NeoGeography
        05.10.1721:30:50

        Поэтому от них давным-давно и отказались.

        #961406
  • Нет аватара Ветер
    05.10.1719:03:29

    че за винтовой вездеход? всегда называли шнекоход…

    #961347
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