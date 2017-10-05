В России возобновлено производство винтовых вездеходов ЗВМ-2901
В России началось производство винтовых вездеходов ЗВМ-2901.
«Мы гордимся тем, что первыми начали выпускать эти автомобили после примерно 30-летнего перерыва, потому что начиная с 1970-х годов такие автомобили в нашей стране не производились», — рассказал директор АО «Завод универсальных транспортных средств» Алексей Аникин.
По словам разработчиков, транспортное средство было построено в СССР в 1970-х годах, а теперь его производство налажено инженерами Нижегородского завода внедорожных транспортных средств.
«Мы считаем, что он будет активно использоваться: во-первых, армией, во-вторых, геологами на нефтяных и газовых месторождениях. Мы привыкли к твердым поверхностям, но в регионах Сибири и Крайнего Севера преобладают ползучие почвы. Этот автомобиль жизненно важен для производителей нефти и газа», — рассказал заместитель начальника отдела строительства и дорожного транспорта Новгородского государственного технического университета Умар Вахидов.
Вездеход создан для работы в перенасыщенных влагой грунтах, болотах всех категорий, на плаву, снежной целине. Может быть оснащен различным технологическим оборудованием (экскаватор, манипулятор, грунтовый насос
- Великоросс
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