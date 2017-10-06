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Фотофакты

Пара «Адмиралов»

Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» в Севастополе:

Фото Артёма Балабина


ВМФ, фрегат, 11356, Адмирал Григорович, Адмирал Эссен, Черноморский флот
  • Максим Алпеев
    06.10.1711:53:15

    Пора бы и третьего адмирала в бухту    

    #961629
    • A_SEVER A_SEVER
      06.10.1713:11:19

      Пора бы и третьего адмирала в бухту
      Думаю «Адмирал Макаров» придёт в Севастополь уже в следующем году.

      #961650
  • Нет аватара whitemen
    06.10.1712:17:35

    Когда Макарова ждать?

    #961636
  • SergeySeverny SergeySeverny
    06.10.1713:27:24

    я бы парочку добавил    

    Шойгу сообщил о завершении госиспытаний сторожевика «Адмирал Макаров"

    Шойгу Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС — Сторожевой корабль «Адмирал Макаров», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», прошел государственные испытания, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

    «Объединенная судостроительная корпорация завершила государственные испытания фрегата «Адмирал Макаров» и ремонт атомной подводной лодки Северного флота «Орел», — сказал С.Шойгу на совещании в пятницу.

    «В число приоритетов российской военной политики входит укрепление мощи Военно-морского флота. С этой целью ежегодно в его состав вводятся современные корабли и суда, ремонтируются и модернизируются имеющиеся», — заявил министр.

    Фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Макаров» был заложен на заводе «Янтарь» 29 февраля 2012 года, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Ранее сообщалось, что передача корабля в состав ВМФ России планировалась в 2016 году.

    Это третий корабль в серии фрегатов проекта 11356 (разработка АО «Северное проектно-конструкторское бюро»), строящихся на ПСЗ «Янтарь» по заказу министерства обороны РФ. Первые два корабля серии, «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», были сданы ВМФ 11 марта и 7 июня 2016 г. и в настоящее время выполняют задачи в составе Черноморского флота.

    Фрегаты вооружены крылатыми ракетами «Калибр-НК» и/или «Оникс», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также могут нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

    Фрегаты этой серии способны выполнять задачи в дальней морской и океанской зонах.

    Отредактировано: SergeySeverny~13:32 06.10.17
    #961658
    • A_SEVER A_SEVER
      06.10.1714:01:04

      я бы парочку добавил
      А я бы предпочёл увидеть всю 6-ку фрегатов вместе, но увы…

      #961670
  • Нет аватара Иванов1
    06.10.1714:15:13

    Дак чего отказались от планов достройки для нас?Продали Индии?Какие мы мудрые,особенно когда надо списывать 70% кораблей из-за исчерпания ресурса…

    #961679
    • A_SEVER A_SEVER
      06.10.1714:29:01

      Дак чего отказались от планов достройки для нас?
      Хм, после 3-х лет обсуждений ещё есть люди, задающие этот вопрос?

      #961688
    • Олег Сайтхужин Олег Сайтхужин
      06.10.1714:31:00

      Ваши предложения?

      #961692
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