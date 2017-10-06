— Фотофакты Пара «Адмиралов» Фрегаты Черноморского флота «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» в Севастополе: Фото Артёма Балабина A_SEVER 06.10.201711:00 8 ВМФ, фрегат, 11356, Адмирал Григорович, Адмирал Эссен, Черноморский флот
06.10.1711:53:15
06.10.1713:11:19 Думаю «Адмирал Макаров» придёт в Севастополь уже в следующем году.
06.10.1712:17:35
06.10.1713:27:24
06.10.1714:01:04 А я бы предпочёл увидеть всю 6-ку фрегатов вместе, но увы…
06.10.1714:15:13
06.10.1714:29:01 Хм, после 3-х лет обсуждений ещё есть люди, задающие этот вопрос?
06.10.1714:31:00