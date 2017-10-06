ООО СП «Барзасское товарищество» приняло в эксплуатацию новый экскаватор производства Уралмашзавода

Экскаватор ЭКГ-18/20 № 13 производства Уралмашзавода приступил к работе на разрезе в Кузбассе.

Машина эксплуатируется на ООО СП «Барзасское товарищество» (ЗАО «Стройсервис»).

Экскаватору присвоен бортовой номер № 77. Сейчас машина проходит приемо-сдаточные испытания под нагрузкой в забое.

Карьерный гусеничный экскаватор ЭКГ-18/20 — машина нового поколения — ключевой серийный продукт Уралмашзавода. Вместимость ковша от 16 до 24 кубов, рабочая масса 750 тонн. Экскаватор оснащен современным приводом переменного тока, информационной системой управления, диагностики узлов, контроля параметров рабочего процесса. Кабина выполнена с учетом новейших требований эргономики и современного уровня комфорта. Экскаватор ЭКГ-18/20 рассчитан на работу в сложных горно-геологических и климатических условиях, он отлично зарекомендовали себя при разработке тяжелых скальных грунтов в круглосуточном режиме.