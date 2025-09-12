Начал работать первый в Пермском крае завод по производству сэндвич-панелей
В Чусовом состоялось торжественное открытие нового цеха производства сэндвич-панелей ООО «Стройсервис».Проект стал первым в Пермском крае масштабным производством по выпуску востребованного строительного материала, используемого при возведении модульных и быстровозводимых зданий.
Общий объем инвестиций в проект составил 62 млн рублей. На предприятии построен производственный цех площадью 1080 кв м, установлено современное оборудование и запущены технологические линии. Расчетная годовая мощность производства составляет 45 тысяч квадратных метров сэндвич-панелей. Реализация проекта позволила создать 10 новых рабочих мест.
Новый этап развития предприятия стал возможен благодаря поддержке со стороны региональных властей. Финансирование было обеспечено как за счет собственных средств предприятия, так и привлеченных ресурсов — Микрофинансовой компании Пермского края и Сбербанка.
Сегодня статус резидентов ТОР «Чусовой» имеют 17 организаций, общий объем инвестиций в проекты резидентов превышает 8,6 млрд рублей. С начала функционирования ТОР «Чусовой» резидентами запущены в эксплуатацию: завод по восстановлению труб для газовой промышленности, производства минеральных удобрений, электроизделий, промышленных кондиционеров и тепловых насосов, модульных зданий и автоприцепов к ним, автозапчастей, кабельных удлинителей, пиломатериалов, минерального порошка, экоупаковки для яйца, увеличены производственные мощности по добыче и переработке щебня, открыт крупнейший в крае тепличный комплекс и 2 швейные фабрики.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Комбинат «Свезы» в Пермском крае этим летом обновил нескол...зацию промышленной площадки, на которой трудятся более 1 тыс. человек.
- Здесь для около 9 000 человек взамен уже ветхим зданиям появилась но...ко е учреждение будет доступно как для взрослых, так и для детей.
- «Пермская судоверфь» (Пермский край) отправила в Москву оч... партию остановочных комплексов проекта Ecostation для речных электросудов.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0