В Чусовом состоялось торжественное открытие нового цеха производства сэндвич-панелей ООО «Стройсервис».Проект стал первым в Пермском крае масштабным производством по выпуску востребованного строительного материала, используемого при возведении модульных и быстровозводимых зданий.

Общий объем инвестиций в проект составил 62 млн рублей. На предприятии построен производственный цех площадью 1080 кв м, установлено современное оборудование и запущены технологические линии. Расчетная годовая мощность производства составляет 45 тысяч квадратных метров сэндвич-панелей. Реализация проекта позволила создать 10 новых рабочих мест.

Новый этап развития предприятия стал возможен благодаря поддержке со стороны региональных властей. Финансирование было обеспечено как за счет собственных средств предприятия, так и привлеченных ресурсов — Микрофинансовой компании Пермского края и Сбербанка.

Сегодня статус резидентов ТОР «Чусовой» имеют 17 организаций, общий объем инвестиций в проекты резидентов превышает 8,6 млрд рублей. С начала функционирования ТОР «Чусовой» резидентами запущены в эксплуатацию: завод по восстановлению труб для газовой промышленности, производства минеральных удобрений, электроизделий, промышленных кондиционеров и тепловых насосов, модульных зданий и автоприцепов к ним, автозапчастей, кабельных удлинителей, пиломатериалов, минерального порошка, экоупаковки для яйца, увеличены производственные мощности по добыче и переработке щебня, открыт крупнейший в крае тепличный комплекс и 2 швейные фабрики.