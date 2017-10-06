В Ульяновске открылся завод по производству систем защиты для станков

На территории промзоны «Заволжье» начало производственную деятельность предприятие ООО «Гестего» — ульяновской «дочки» чешской компании HESTEGO, специализирующейся на производстве телескопических и кабинетных защит для станков.

Инвестиционное соглашение о создании предприятия было подписано 23 марта 2016 года. Общий объем инвестиций составил 100 млн рублей. Создано 80 рабочих мест, которые обеспечивают процесс работы современного оборудования, отдела разработки и подготовки технологического процесса производства. На заводе используются современные технологии лазерной раскройки, гибки и сварки листа.

Завод занят выпуском продукции для станкостроительного предприятия DMG MORI, действующего на территории региона, а также для Пермского завода металлообрабатывающих центров. В перспективе сотрудничество еще с несколькими отечественными предприятиями.