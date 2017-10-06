Новосибирский авиаремонтный завод отремонтировал первые пять вертолетов Ми-17-1 В ВВС Индии

Как было сообщено 4 октября 2017 года на странице"Сибирский споттинг" социальной сети «ВКонтакте», на АО «Новосибирский авиаремонтный завод» (НАРЗ, входит в состав АО «Вертолеты России») прошла капитально-восстановительный ремонт (КВР) первая пятерка вертолетов Ми-17-1 В ВВС Индии. Два завершивших капитально-восстановительный ремонт на АО «Новосибирский авиаремонтный завод» вертолета Ми-17-1 В ВВС Индии (индийские военные номера Z3348 и Z3361). Новосибирск, 04.10.2017

Теперь вертолеты полностью готовы к отправке в Индию, где их уже ждут специалисты НАРЗа. Там на месте они снова соберут вертолеты, приведут их в летное состоянию и передадут индийской стороне.

В целом на мощностях Новосибирского авиаремонтного завода будет отремонтировано 30 индийских вертолетов Ми-17-1 В. Ремонт разбит на партии: всего шесть партий — по пять машин в каждой.

Доставку вертолетов осуществляет авиакомпания «Волга-Днепр» на самолетах Ан-124 «Руслан».

ВВС Индии получили 40 вертолётов Ми-17-1 В производства АО «Казанский вертолётный завод» (КВЗ) в рамках контракта стоимостью 170 млн долл, заключенного в мае 2000 года ВО «Авиаэкспорт», поставка была произведена в 2000-2001 годах. По отдельному контракту с ФГУП «Промэкспорт» для этих вертолетов тогда же индийской стороной было закуплено стрелковое и ракетное вооружение. Еще пять вертолётов Ми-17-1 В были получены Индией с КВЗ по дополнительному соглашению в 2004 году.