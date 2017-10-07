Группа «ФосАгро» открыла крупный дистрибуционно-логистический комплекс в Брянской области

Крупнейшая в России сбытовая сеть по продаже минеральных удобрений ООО «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро») 29 августа 2017 г. открыла крупный дистрибуционно-логистический комплекс в г. Почеп Брянской области.

За два месяца на территории бывшего ДРСУ (за железнодорожным переездом) был сделан огромный объем работы: восстановлено административное здание, общежитие, сделана площадка для приема и хранения удобрений, отремонтированы железнодорожные пути, где одновременно теперь могут разгружаться 20 вагонов. Современные складские мощности дистрибуционно-логистического комплекса отвечают всем требованиям экологической безопасности и способны принять около 18 тысяч тонн разнообразной агрохимической продукции.

Мероприятие открытия завершилось торжественной церемонией закладки камня в основание производства тукосмесей и цеха фасовки минеральных удобрений в тару различного объёма. Строительство объектов запланировано на 2017-2018 гг.

На сегодняшний день дочерние предприятия крупнейшей в России и СНГ сбытовой сети по продаже минеральных удобрений ООО «ФосАгро-Регион» действуют в 14 основных сельскохозяйственных регионах России, поставляя продукцию в более 60 субъектов РФ. Компания располагает 22 дистрибуционно-логистическими комплексами, включающими фасовочные и тукосмесительные мощности, на которых можно единовременно разместить более 450 тысяч тонн удобрений.

https://ok.ru/pochepgazeta/topic/67206193528997