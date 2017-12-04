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Транспорт и логистика

ЦППК за 2017 год ввела в эксплуатацию 26 электропоездов

  • Электропоезд Иволга
  • Электропоезд Иволга
  •  © upload.wikimedia.org

ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» в 2017 год ввела в эксплуатацию 26 электропоездов, в том числе 2 поезда «Иволга», курсирующие на Киевском направлении Московской железной дороги.

В 2018 году Центральная ППК планирует приобрести 26 электропоездов, в то время как 22 будут списаны. Всего в ближайшие 3 года будет закуплено 103 поезда. К 2028 году планируется обновить 70% парка подвижного состава пригородных поездов, сообщила пресс-служба компании.

Помимо этого Центральная ППК планирует закупить сверх существующей программы новый подвижной состав для проекта «Московские центральные диаметры»: в декабре 2017 года будет объявлен конкурс на закупку 23 электропоездов, а весной 2018 года — конкурс еще на 27 новых машин.

Центральная ППК реализует масштабную программу по обновлению электропоездов с 2013 года: доля собственных новых поездов компании уже составляет 20% от общего парка подвижного состава на территории Москвы и области. На сегодняшний день в собственном парке Центральной ППК более 80 современных поездов. Электропоезда оборудованы системой климат-контроля с кондиционированием воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами. На новых поездах устанавливается система креш-модулей, повышающая безопасность движения, беззазорные сцепные устройства между вагонами, которые обеспечивают плавность движения при разгонах и торможениях, прислонно-сдвижные двери и новые межтамбурные переходы, повышающие звукоизоляцию и обеспечивающие дополнительную герметичность состава.

ОАО «Центральная ППК» — крупнейший из 22 существующих в России пригородных железнодорожных перевозчиков пассажиров. Начав работу в 2006 году, ЦППК ведет деятельность в 11 регионах России. Доля компании в пригородных железнодорожных перевозках по России составляет 63,7%. Доля компании в пригородных перевозках в Московском железнодорожном узле равна 91,4%. ЦППК эксплуатирует 527 единиц подвижного состава: 427 электропоездов (384 арендованы у ОАО «РЖД», 1 арендован у ООО «Аэроэкспресс»), 46 автомотрис, 53 рельсовых автобуса и 1 собственный дизель-поезд. В 2016 году пассажиропоток ОАО «Центральная ППК» составил более 540 млн пассажиров (в 2015 году — 587,8 млн). ООО «Московская пассажирская компания» (ООО «МПК») принадлежит 50% минус две акции (49,33333%) ОАО «Центральная ППК», ООО «Маршрутные системы» — 25% плюс одна акция (25,33333%) и Московской области, от имени которой выступает министерство имущественных отношений Московской области, также 25% плюс одна акция.

http://www.gudok.ru/news/?ID=1395254

ЦППК, пассажироперевозки, электропоезда
  • Нет аватара KJA
    04.12.1718:58:25

    Пожалуй сложно придумать более дурацкой ливреи.

    #982992
    • A_SEVER A_SEVER
      04.12.1719:04:05

      сложно придумать более дурацкой ливреи
      Это память о желании ТМХ поставлять электропоезда для МЦК, и одновременно о планах правительства Москвы отнести пассажирскую часть МЦК к метрополитену.    

      #982994
    • Нет аватара Arsenic
      05.12.1718:05:45

      Все заминусовали, а я соглашусь. Раскраска действительно чудовищная. Впрочем, имхо, для пассажира внешний вид стоит где-то эдак на 20 месте по приоритету.

      #983364
  • Нет аватара stasik
    04.12.1720:58:06

    Москва хорошо, а как там дела в регионах? Что-то не слышал о поставке новых электричек в регионы (кроме Питера).

    #983040
    • Виктор Качурак Виктор Качурак
      04.12.1721:56:19

      У нас в Белгородской области начали пускать рельсовые автобусы!

      1. bel.ru/news/belgorod/pervyy_marshrut_relsovogo_avtobusa_zapushchen_so_stantsii_be.html

      2. www.bel.ru/news/belgorod/novyy-relsovyy-avtobus-stal-kursirovat-po-prigorod.html

      #983060
    • Виктор Качурак Виктор Качурак
      04.12.1722:26:07

      Вот еще свежая новость… Еще одна ЛАСТОЧКА начинает курсировать между Москвой и Орлом… И того, уже три ЛАСТОЧКИ на этом маршруте… sdelanounas.ru/blogs/101227/

      #983069
    • Egor Panov Egor Panov
      05.12.1700:51:39

      В остальных регионах по минимуму новаций. Даже можно говорить о единичных случаях. И случаи эти находятся в прямой зависимости от ряда факторов, но это дотации из федерального бюджета прежде всего.

      Это очень неприятно осознавать, но например ЭП3Д в двух и трех вагонной модификации не делают. И пока не планируют делать. Следовательно полигоны движения, электрифицированные переменным током остаются без новаторской техники.

      Справедливо ли это — нет.

      #983095
    • A_SEVER A_SEVER
      05.12.1710:55:12

      а как там дела в регионах?
      В регионах электрички становятся всё более редким видом транспорта.

      Возьмём для примера Вологду — в день со станции Вологда-1 уходит всего 4 электрички, и это железнодорожный узел, в котором пересекаются целых 2 железнодорожных линии.

      На юг (в сторону Данилова) электрички из Вологды вообще не ходят, только поезда дальнего следования.

      Или Саранск - всего 1 ежедневная электричка, и ещё 2 по выходным.

      Зачем закупать новые электрички, если количество эксплуатирующихся поездов постепенно сокращается?

      #983170
      • Нет аватара KJA
        05.12.1713:02:36

        И это правильно, слишком дорогое удовольствие.

        Либо переходить на автобусы, либо хотя бы рельсовые автобусы.

        #983221
        • Нет аватара Arsenic
          05.12.1718:04:21

          Технически ничего не мешает выпускать электрички хоть на 2 вагона для малозагруженных участков. Экономичность рельсового электротранспорта в разы выше чем у любого автобуса, и пробки не страшны.

          #983363
      • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
        05.12.1716:08:40

        «…Зачем закупать новые электрички, если количество эксплуатирующихся поездов постепенно сокращается…» — вы думаете как вредители из регионального правительства. Количество эксплуатируемых поездов сокращается лишь потому, что в угоду жадному маршруточно-автобусному лобби прикормленные им чинуши не заказывают пригородные перевозки у РЖД и РППК. Тарифы РЖД и РППК, которые выкатывают областным властям за пригородную работу — тоже отдельная тема для разговора, выделение финансирования пригородных перевозок в отдельные бюджеты — редкое вредительство. Ну и прививаемый гражданам культ автомобилизма даёт плоды в виде повсеместного убийства пригородного движения. А за это граждане платят своими жизнями в ДТП в убивающих их маршрутках и частных автобусах.

        #983304
        • Нет аватара all-rulez
          05.12.1717:13:50

          по большому счёту — нужно сделать электрички доступным и удобным транспортом. и не важно, что там в москве больше влияет — контроль за чинушами, пассажиропоток или преференции на перевозки, а скорее совокупность всего этого — за москвой регионам не угнаться, разве что локально и не надолго. и разрыв будет только расти, если не будет волевого решения по реальному (наполненному квалифицированными кадрами и деньгами) развитию регионов, а не москвы.

          #983337
    • Заур Ашурбеков Заур Ашурбеков
      05.12.1716:27:08

      В Дагестане электрички полупустые едут. Почти пустые.

      Зато в Махачкале новые метановые автобусы курсируют по городу, 10р проезд. На них можно даже до соседнего г. Каспийска доехать.

      Ещё и троллейбусы пустили по новым маршрутам.

      А вообще тут уже метро пора делать. Слишком много общественного транспорта на дорогах. И все забитые.

      Отредактировано: Заур Ашурбеков~16:29 05.12.17
      #983313
  • Alex63 Alex63
    05.12.1702:19:34

    Для ЦППК, это мизер, такими темпами и за 20 лет подвижной состав не заменить.

    #983100
  • Владимир Китайгородцев Владимир Китайгородцев
    05.12.1716:09:33

    Желаю успехов ЦППК в нелёгком деле обновления ПС.

    #983305
  • Нет аватара all-rulez
    05.12.1716:48:38

    вот какой чудак прилепил этому поезду (и без них не красавцу) такие чудовищные фары???

    неужто не судьба поизящнее придумать? и ведь по-моему видел я его с другими фарами! но видать какой-нить «ефиктивный менеджер» посчитал — «и так сойдёт»!

    ах да, ещё раз поздравляю москвичей с очередным ништяком (несомненно справедливо заработанным)! как же мы рады за вас! поди на них и поедете на очередную «болотную» сразу после выборов. когда же у нас, в нижнем, будет хоть сотая часть таких праздников?!

    Отредактировано: all-rulez~16:53 05.12.17
    #983319
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