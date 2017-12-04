ЦППК за 2017 год ввела в эксплуатацию 26 электропоездов



Электропоезд Иволга

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ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» в 2017 год ввела в эксплуатацию 26 электропоездов, в том числе 2 поезда «Иволга», курсирующие на Киевском направлении Московской железной дороги.

В 2018 году Центральная ППК планирует приобрести 26 электропоездов, в то время как 22 будут списаны. Всего в ближайшие 3 года будет закуплено 103 поезда. К 2028 году планируется обновить 70% парка подвижного состава пригородных поездов, сообщила пресс-служба компании.

Помимо этого Центральная ППК планирует закупить сверх существующей программы новый подвижной состав для проекта «Московские центральные диаметры»: в декабре 2017 года будет объявлен конкурс на закупку 23 электропоездов, а весной 2018 года — конкурс еще на 27 новых машин.

Центральная ППК реализует масштабную программу по обновлению электропоездов с 2013 года: доля собственных новых поездов компании уже составляет 20% от общего парка подвижного состава на территории Москвы и области. На сегодняшний день в собственном парке Центральной ППК более 80 современных поездов. Электропоезда оборудованы системой климат-контроля с кондиционированием воздуха и экологически чистыми туалетными комплексами. На новых поездах устанавливается система креш-модулей, повышающая безопасность движения, беззазорные сцепные устройства между вагонами, которые обеспечивают плавность движения при разгонах и торможениях, прислонно-сдвижные двери и новые межтамбурные переходы, повышающие звукоизоляцию и обеспечивающие дополнительную герметичность состава.

ОАО «Центральная ППК» — крупнейший из 22 существующих в России пригородных железнодорожных перевозчиков пассажиров. Начав работу в 2006 году, ЦППК ведет деятельность в 11 регионах России. Доля компании в пригородных железнодорожных перевозках по России составляет 63,7%. Доля компании в пригородных перевозках в Московском железнодорожном узле равна 91,4%. ЦППК эксплуатирует 527 единиц подвижного состава: 427 электропоездов (384 арендованы у ОАО «РЖД», 1 арендован у ООО «Аэроэкспресс»), 46 автомотрис, 53 рельсовых автобуса и 1 собственный дизель-поезд. В 2016 году пассажиропоток ОАО «Центральная ППК» составил более 540 млн пассажиров (в 2015 году — 587,8 млн). ООО «Московская пассажирская компания» (ООО «МПК») принадлежит 50% минус две акции (49,33333%) ОАО «Центральная ППК», ООО «Маршрутные системы» — 25% плюс одна акция (25,33333%) и Московской области, от имени которой выступает министерство имущественных отношений Московской области, также 25% плюс одна акция.