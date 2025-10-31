АО «Электрум АВ» осуществило поставку очередной серийной партии реле постоянного тока МТ14Б-60-2,5, предназначенных для комплектации систем обогрева стекол современных электропоездов. Данные реле серийно используются в производстве подвижного состава для метрополитена и пригородных поездов.

Реле МТ14Б-60-2,5 выполнено в стандартном конструктиве и обеспечивает коммутацию токов до 60 А при пиковом напряжении 250 В. Высокие коммутационные характеристики и надежность изделия позволяют применять его в ответственных системах электроподвижного состава, где требуется гарантированное функционирование в условиях повышенных вибрационных нагрузок и температурных перепадов.

Разработка и серийное производство реле МТ14Б-60-2,5 является частью программы импортозамещения критически важных компонентов для транспортного машиностроения. Как и другая продукция «Электрум АВ» — драйверы силовых транзисторов, тиристорно-диодные модули и интеллектуальные инверторы — данные реле демонстрируют возможность полного замещения иностранных аналогов в системах железнодорожного транспорта.

Продукция «Электрум АВ» продолжает расширять своё применение в различных отраслях промышленности. Реле постоянного тока, наряду с другой продукцией предприятия, используется в составе изделий ВПК, в ЖКХ (лифтовое оборудование, системы вентиляции), в автомобилестроении, самолётостроении и других ответственных областях машиностроения, подтверждая репутацию компании как надёжного поставщика электронных компонентов.