В Ингушетии открыта первая очередь оптово-распределительного центра
Открыта первая очередь оптово-распределительного центра «Сад-Гигант-Ингушетия», который является одним из самых грандиозных проектов в регионе.
Инвестиционный проект, осуществляемый с 2014 года в сельском поселении Нестеровское, предусматривает создание фруктового сада на площади 1000 гектаров с оптово-распределительным центром на 50 тысяч тонн единовременного хранения.
На данный момент специализированное садоводческое предприятие имеет более 600 га суперинтенсивных садов. В этом году введена в эксплуатацию первая очередь холодильных камер емкостью около 37 тыс. тонн. Также запущена первая линия по товарной обработке и упаковке фруктов, производительностью более 20 тонн в час. После выхода предприятия на проектную мощность ООО «Сад-Гигант Ингушетия» сможет принимать на обработку не только собственный урожай, но и фрукты из соседних регионов.
Помимо этого, на предприятии создан собственный питомник, благодаря чему с 2018 года для закладки новых садов в республике будут использоваться саженцы местного производства, адаптированные к условиям Северного Кавказа.
Инвестиционный проект планируется реализовать до конца 2019 года.
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