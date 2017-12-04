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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Ингушетии открыта первая очередь оптово-распределительного центра

  •  © mcx.ru

Открыта первая очередь оптово-распределительного центра «Сад-Гигант-Ингушетия», который является одним из самых грандиозных проектов в регионе.

Инвестиционный проект, осуществляемый с 2014 года в сельском поселении Нестеровское, предусматривает создание фруктового сада на площади 1000 гектаров с оптово-распределительным центром на 50 тысяч тонн единовременного хранения.

На данный момент специализированное садоводческое предприятие имеет более 600 га суперинтенсивных садов. В этом году введена в эксплуатацию первая очередь холодильных камер емкостью около 37 тыс. тонн. Также запущена первая линия по товарной обработке и упаковке фруктов, производительностью более 20 тонн в час. После выхода предприятия на проектную мощность ООО «Сад-Гигант Ингушетия» сможет принимать на обработку не только собственный урожай, но и фрукты из соседних регионов.

Помимо этого, на предприятии создан собственный питомник, благодаря чему с 2018 года для закладки новых садов в республике будут использоваться саженцы местного производства, адаптированные к условиям Северного Кавказа.

Инвестиционный проект планируется реализовать до конца 2019 года.

  •  © sdelanounas.ru

http://tass.ru/ekonomika/4782701

http://www.ingushetia.ru/news/ministr_selskogo_khozyaystva_rf_i_glava_ingushetii_otkryli_optovo_raspredelitelnyy_tsentr_sad_gigant/

логистика, Ингушетия, Северный Кавказ, садоводство
  • я свой я свой
    04.12.1720:03:11

    про питомник понравилось. местных, качественных саженцев купить затруднительно.

    #983015
  • Крым Наш
    04.12.1721:45:43

    Круто они славянский-на-Кубани «Сад-Гигант» подмяли и присвоили его имя. В Ингушетии хоть знают имя Александра Анатольевича Кладя — отца «Сад-Гиганта»?

    Отредактировано: Крым Наш~21:58 04.12.17
    #983055
    • Нет аватара brat_po_razumu
      05.12.1700:17:57

      Ложь. Очередная наглая, легко опровергаемая ложь:

      Нового акционера «Сад-гигант» приобрел этим летом, рассказывает Кладь. «Это была наша инициатива, — объясняет он. — Мы искали большие участки для расширения на Северном Кавказе, где климатические условия благоприятнее для выращивания фруктов, чем в Краснодарском крае. В Кабардино-Балкарии все площади оказались уже заняты, в Чечне нет таких земельных массивов, а в Ингушетии вопрос решался на уровне главы республики Юнус-Бека Евкурова — он и порекомендовал партнера». По сути, произошло объединение бизнеса, продолжает Кладь: «Сад-гигант» получил от Хамчиева 1000 га под сады в Ингушетии в обмен на пакет акций.

      Глава республики распорядился выделить под проект «Сада-гиганта» 1000 га, на которых «Братцевское» уже высадило 240 га садов, сказал чиновник ингушского минсельхоза.

      Условия сделки Кладь не раскрывает, но говорит, что только высадка 1 га обходится в 2-5 млн руб. Беслана Хамчиева он знает еще с тех пор, как тот работал в Минсельхозе. По оценке управляющего директора BEFL Владислава Новоселова, без долга весь «Сад-гигант» стоит не менее 1 млрд руб.

      Получив участки в Ингушетии, «Сад-гигант» рассчитывает к 2018 г. удвоить площадь садов и довести урожай до 150 000 т в год, говорит Кладь.

       https://www.vedomosti.ru/...zhajnyj-biznes-po-bratski 

      #983093
      • Крым Наш
        05.12.1707:47:14

        Ложь про что? Надо было статейку тогда всю сюда выносить. И про депутата госдумы и долю владения. Остальное — лирика для прессы.

        #983138
        • Нет аватара brat_po_razumu
          05.12.1708:50:11

          Надо было

          Надо бы, товарищ — не лгать. Ложь у нас на сайте — не потчуют.

          Ты солгал, я — привел факты, рассказ самого Кладя, генерального директора и совладельца компании, и ссылку на статью дал.

          Да, Александр Кладь является депутатом Законодательного собрания Краснодарского края. Что ты имеешь против этого уважаемого человека, предпринимателя и депутата органа местного самоуправления?

          #983149
          • Комментарий удален
  • Нет аватара Curiouscat
    05.12.1701:33:51

    В Польше урожай под 4 млн тонн. Надо догонять и обгонять таким производителям всю Польшу) понятно что земли не так и много на югах.

    #983099
  • Нет аватара ruan1d10t
    05.12.1721:17:00

    Судя по новостям на этом сайте, сельским хозяйством на юге России начали заниматься всерьёз. Рабочие места, деньги в экономику, вкусные и полезные яблочки. Надеюсь органически выращивают.

    #983453
    • Нет аватара FeniksHoly
      06.12.1700:10:18

      нет епта по гидропонной технологии. ну уж так то не гоните. какие нафиг органические — хары уже на этот бред для лохов вестись. яблоки будут растить в говне до тех пор пока неизобретут технологию выращивания яблок в субстате или на гидрорастворе — конкурентную по стоимости конечной продукции с выращенной в говне. а чистота яблок достигаеться соблюдением норм производства — то есть использованием химикатов и удобрений и качеством селекции и генетики самих растений — их способностью противостоять болезням и хорошо развиваться в определенных климатических условиях .

      А если вы любитель овощей и фруктов без химии то мой вам совет покупайте все червивое не ошибетесь — все что без дырок и с надписью органик — это все выращенно с использованием химикатов и удобрений — иначе не бывает и быть не может. Всему есть разумный предел — не стоит так упарываться по этому поводу.

      #983553
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