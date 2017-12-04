Новости здравоохранения

В День матери в Крымском районе открылось полностью реконструированное акушерско-физиологическое отделение Крымской ЦРБ

Средства на полную реконструкцию роддома и педиатрического отделения выделены из резервного фонда ЗСК: всего 15 миллионов рублей. Еще 2,5 миллиона рублей выделены из районного бюджета





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http://krymsk-crb.ru/novosti/352-v-den-materi-v-krymskom-rajone-otkrylos-polnostyu-rekonstruirovannoe-akushersko-fiziologicheskoe-otdelenie-krymskoj-tsrb

Завершен капремонт двух кардиологических отделений больницы «Святого Георгия» в Петербурге





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Капитальный ремонт отделений позволил совершить качественный рывок в уровне оказания медицинской помощи населению. В лечении больных с мерцательной аритмией, которая является одной из самых частых причин госпитализации в мире, используются современные разработки. Пациентам с аритмией проводится чреспищеводное ультразвуковое исследование сердца для исключения тромбоза с последующим немедленным восстановлением ритма (кардиоверсия), что позволит значительно сократить койко-день, снизить инвалидизацию и летальность. В кардиологической реанимации применяются современные методы лечения тромбоэмболии легочной артерии — выполняется экстренный тромболизис.

После капремонта открыто отделение лучевой диагностики ЦГКБ в Калининграде

Главный врач больницы Сергей Куликов пояснил, что все работы проведены в соответствии с современными требованиями. Заменены все коммуникации, системы водо-, тепло-, электроснабжения, вентиляции, а также окна, двери, покрытие стен, потолков; установлена новая пожарная сигнализация. Покрытие полов выполнено с применением «наливных» технологий, которые сегодня являются одними из самых передовых, применяемых при работах в лечебных учреждениях. На проведение работ было направлено 15,3 млн рублей.

После капитального ремонта открылась больница в Уваровке Можайского района Московской области

В пос. Уваровка Можайского района завершился капитальный ремонт больницы.В ходе ремонта полностью заменена кровля вместе с несущими конструкциями, электропроводка, сантехника, инженерные коммуникации, отремонтированы фасад, внутренние стены, лестницы, пол. В следующем году запланировано облагораживание территории.

http://inmozhaisk.ru/novosti/zdorove/posle-kapitalnogo-remonta-otkrylas-bolnica-v-uvarovke-mozhayskogo-rayona