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Дорожное строительство

В Орловской области завершен капитальный ремонт 21 км автодороги Р-119 Орел — Тамбов

  •  © orel-region.ru

ФКУ Упрдор Москва — Харьков ввело в эксплуатацию после капремонта участок трассы Р-119 Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов протяженностью 21 км.

На участке с 43 по 64 км проведены работы по усилению и расширению дорожной одежды, укреплены обочины и откосы, организован водоотвод с проезжей части, отремонтировано восемь и построено 15 водопропускных труб, обновлены пересечения и примыкания.

В целях повышения безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная дорожная разметка износостойким термопластиком, установлено более 18 км барьерного ограждения, 523 дорожных знака, 206 сигнальных столбиков, устроены пешеходные дорожки, лестничные сходы, искусственное электроосвещение, построено 18 автобусных остановок.

Всего по итогам 2017 года ФКУ Упрдор Москва — Харьков в Орловской области отремонтировало 52 километра федеральной дороги Р-119 Орел — Тамбов (в том числе 46 км — капитально). Также в срок были завершены работы по ремонту путепровода на 355 км автомагистрали М-2 «Крым».

http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=11326

Орловская область, дорожное строительство
  • Нет аватара termometrix
    04.12.1720:53:22

    В Пензенской области завершен ремонт на двух объектах трассы М-5 «Урал"

     http://www.rosavtodor.ru/...nter/vesti-regionov/50741 

    Федеральные дорожники отремонтировали 16-километровый участок трассы А-229 в Калининградской области

     http://nwroads.ru/federal...-kaliningradskoj-oblasti/ 

    #983039
  • Нет аватара Greenjoker
    05.12.1710:33:02

    Ездил в Минск пару месяцев назад. С удивлением обнаружил, что дорога у нас даже лучше, чем у соседей.

    #983162
    • Нет аватара losla
      05.12.1710:51:57

      Подтверждаю. Регулярно в последние 7 лет езжу по этой дороге. Ее уже вылизали практически на всем протяжении от Москвы до границы. По территории Белоруссии дорога лучше только в двух аспектах: там, в отличие от России, она проложена мимо населенных пунктов, и там практически везде между встречными направлениями есть разделительная полоса (в виде газона). А само полотно дороги в России уже лучше, чем в Белоруссии.

      #983169
      • Генрих Скороходов Генрих Скороходов
        05.12.1718:30:53

        в Белоруссии и машин в разы меньше чем в России.Не забывайте и это.

        А по этой трассе приходилось ездить.

        Отредактировано: Генрих Скороходов~18:31 05.12.17
        #983373
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