ФКУ Упрдор Москва — Харьков ввело в эксплуатацию после капремонта участок трассы Р-119 Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов протяженностью 21 км.

На участке с 43 по 64 км проведены работы по усилению и расширению дорожной одежды, укреплены обочины и откосы, организован водоотвод с проезжей части, отремонтировано восемь и построено 15 водопропускных труб, обновлены пересечения и примыкания.

В целях повышения безопасности дорожного движения нанесена горизонтальная дорожная разметка износостойким термопластиком, установлено более 18 км барьерного ограждения, 523 дорожных знака, 206 сигнальных столбиков, устроены пешеходные дорожки, лестничные сходы, искусственное электроосвещение, построено 18 автобусных остановок.

Всего по итогам 2017 года ФКУ Упрдор Москва — Харьков в Орловской области отремонтировало 52 километра федеральной дороги Р-119 Орел — Тамбов (в том числе 46 км — капитально). Также в срок были завершены работы по ремонту путепровода на 355 км автомагистрали М-2 «Крым».