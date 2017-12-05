Строительство танкера «Михаил Барсков» для ВМФ
Владивосток, ОАО «Восточная верфь».
Строительство малого морского танкера «Михаил Барсков» проекта 03182 для ВМФ России:
Технические характеристики:
Водоизмещение: 3500 т.
Главные размерения: длина — 75 м, ширина — 15.4 м, осадка — 5 м.
Максимальная скорость хода:? узлов
Дальность плавания: 1500 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 24 человека
На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.
Фото с сайта primorsky.ru
05.12.1715:16:38
05.12.1715:26:14 Катамаран, где Вы тут «катамаран» увидели?
05.12.1715:28:58
05.12.1715:57:22 Ааа… Не знаю, его мало показали.
05.12.1719:36:43
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