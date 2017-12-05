Строительство танкера «Михаил Барсков» для ВМФ

Владивосток, ОАО «Восточная верфь».

Строительство малого морского танкера «Михаил Барсков» проекта 03182 для ВМФ России:



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Технические характеристики:

Водоизмещение: 3500 т.

Главные размерения: длина — 75 м, ширина — 15.4 м, осадка — 5 м.

Максимальная скорость хода:? узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 24 человека

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

Фото с сайта primorsky.ru