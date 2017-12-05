Добавить статью
Фотофакты

Строительство танкера «Михаил Барсков» для ВМФ

Владивосток, ОАО «Восточная верфь».

Строительство малого морского танкера «Михаил Барсков» проекта 03182 для ВМФ России:

  •  © Фото с сайта primorsky.ru

Технические характеристики:

Водоизмещение: 3500 т.

Главные размерения: длина — 75 м, ширина — 15.4 м, осадка — 5 м.

Максимальная скорость хода:? узлов

Дальность плавания: 1500 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 24 человека

На судне имеется взлётно-посадочная площадка для приёма вертолёта.

Фото с сайта primorsky.ru


Владивосток, Восточная верфь, танкер, 03182
  • Katamaran Katamaran
    05.12.1715:16:38

    И кстати, что там еще за катамаранного типа нечто?

    #983274
    • A_SEVER A_SEVER
      05.12.1715:26:14

      что там еще за катамаранного типа нечто?
      Катамаран, где Вы тут «катамаран» увидели?    

      Как я понимаю, на фото кормовая секция танкера, которую потом соединят с основной частью корпуса (которая на моём фото).

      #983286
      • Katamaran Katamaran
        05.12.1715:28:58

        я про видео по ссылке, которая прикреплена к посту.

        #983288
        • A_SEVER A_SEVER
          05.12.1715:57:22

          я про видео
          Ааа… Не знаю, его мало показали.

          #983300
          • Katamaran Katamaran
            05.12.1719:36:43

            К вопросу добавился скрин

            #983409
            • A_SEVER A_SEVER
              05.12.1720:38:58

              •  © Фото с сайта compositeshipbuilding.ru

              compositeshipbuilding.ru

              Отредактировано: A_SEVER~21:52 05.12.17
              #983436
            • Евгений Белоусов
              06.12.1706:30:04

              Это катамаран «Улисс» — личная яхта владельца Восточной верфи г-на Лазарева. Построен в 2010 году. На зиму его обычно в эллинг ставят.

              Отредактировано: Евгений Белоусов~06:31 06.12.17
              #983609
  • Human RS Human RS
    05.12.1716:57:53

    Видео по теме:

    Забавно получилось, что позавчера как раз об этом танкере вспоминали и тут как тут свежий материал о ходе его строительства.    

    Отредактировано: Human RS~16:58 05.12.17
    #983327
    • A_SEVER A_SEVER
      05.12.1717:17:51

      «Головастик» постепенно начинает обретать зримые очертания.    

      #983340
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,