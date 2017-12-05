В Башкирии освоено производство мобильных бетонных заводов‍

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В Туймазах освоено производство мобильных бетонных заводов производительностью 42 и 60 кубометров. Новое производство открыто на базе местного завода автобетоновозов.

«Новая разработка отличается от существующих методом дозирования компонентов бетонной смеси. Это позволяет обеспечить малую себестоимость изготовления и привлекательную цену при равной производительности с традиционными бетонными заводами. При этом сохраняется точность взвешивания и равномерность перемешивания смеси», — пояснили в Госстрое Башкортостана .

Туймазинский завод автобетоновозов основан в 1980 году. Основная специализация предприятия — проектирование и производство спецтехники для строительства.