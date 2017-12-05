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Запись Истребитель пятого поколения Т-50 совершил первый полет с новым двигателем перенесена в личный блог модератором.

rvk перенес эту запись 06.12.2017 00:13

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Авиация

Истребитель пятого поколения Т-50 совершил первый полет с новым двигателем

  •  © www.interfax.ru

5 декабря в ЛИИ им. М.М. Громова совершил первый полет новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 с двигателем 2-го этапа.

Полет выполнил Герой российской Федерации шеф-пилот ПАО «Компания «Сухой» (в составе ОАК) Сергей Богдан. Продолжительность полета составила 17 минут. Полет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания.

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Т-50 (ПАК ФА, Су-57) — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

До последнего времени в летных испытаниях участвовали 9 летных образцов Т-50 с двигателем «первого этапа».

ПАК ФА сочетает в себе функции ударного самолёта и истребителя. Самолёт пятого поколения оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Это в значительной степени снижает нагрузку на лётчика и позволяет концентрироваться на выполнении тактических задач.

http://www.interfax.ru/russia/590540

су-57, ПАКФА, Т-50
  • Комментарий удален
  • gradimir grujic gradimir grujic
    05.12.1722:33:28

    minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!sostoyalsya_pervyy_polet_letayushhey_laboratorii_t50_s_dvigatelem_2go_etapa

    #983501
  • Djoker Djoker
    05.12.1722:47:12

    Видео:

    ©Видео с youtube.com

    #983515
    • Алекс Разработчик Алекс Разработчик
      05.12.1723:57:56

      Движки при взлёте не «светились». Взлетал без форсажа?

          Так вот смотрел бы и смотрел… Просмотрел уже три раза.          

      Отредактировано: Алекс Разработчик~00:02 06.12.17
      #983545
      • Нет аватара Andy6012
        06.12.1700:11:43

        Ну дык первый взлет. Он и разгонялся по полосе далеко, как Ил-76. Не думаю, что его тут вообще будут гонять на предельных режимах. Движки то больно разные, а самолет один   .

        #983555
      • Е.Юрий Е.Юрий
        06.12.1700:47:26

        Судя по видео новый двигатель на нем один(тот что ближе) — второй — который до этого стоял - испытания есть испытания — сразу два новых нельзя   

        Отредактировано: Е.Юрий~01:39 06.12.17
        #983567
    • Badassgoliath Badassgoliath
      06.12.1700:06:40

      Из репортажа:

      десять ракет для воздушного боя, десять для наземных целей

      В смысле, одновременно? Или по десять за раз? И даже десяток влезает внутрь или это с учётом внешней подвески?

      #983551
    • Watcorg Сидоров Watcorg Сидоров
      06.12.1707:15:26

      Планер что ли изменили?

      #983614
    • Нет аватара Захарка
      06.12.1707:31:34

      Че-то с характеристиками журналюги явно загнули — максимальная скорость как у МИГ-31 — 3000 км/ч. Сомневаюсь, что это официальные данные Министерства Обороны. Данные, походу, из Педивикии взяли — а там как обычно бушевали чьи-то бурные эротические фантазии.

      #983615
      • Андрей Глебов Андрей Глебов
        06.12.1719:23:17

        Бесплатный совет: никогда (еще раз: НИКОГДА) не слушайте что говорят журналисты, кроме случаев, когда у вас есть знакомый журналист, который за кружкой пива рассказывает что-то вроде: «Я пью пиво».

        #983910
        • Нет аватара Захарка
          06.12.1720:18:59

          Да я в общем-то и не собирался им (журналистам, то бишь) верить, просто глупо, когда в репортаже вполне солидного телеканала приводятся данные из Педивикии, написанные фиг знает кем.

          #983942
    • Vladimir Ovsyannikov
      06.12.1708:09:01

      Если кто заметил след от двигателя при взлёте был только от правого, левый почти вообще без следа, это как? Может взлетал на одном, а включение было уже в воздухе, потому и пробег больше, скорее всего так и было. СУ 57 был как лаборатория.

      Отредактировано: Vladimir Ovsyannikov~08:18 06.12.17
      #983621
  • Нет аватара Andy6012
    05.12.1723:25:28

       

    #983530
  • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
    06.12.1700:03:51

    Только сегодня подумал: что-то обещали в конце года поднять Т-50 с новым двигателем, и ничего не слышно. А тут — на тебе!!!

    #983549
    • rvk rvk
      06.12.1700:13:30

      Та новость в ЛБ, и при этом с анонимными источниками.

      Правда эта нарушает правило о политики. Ждем дубль три)))

      #983557
  • Нет аватара Русь
    06.12.1700:12:16

    В добрый путь

    #983556
  • Е.Юрий Е.Юрий
    06.12.1700:47:37

             

    #983568
  • Сергей Туманов Сергей Туманов
    06.12.1701:25:10

    Новости суперплюс   

    Разным нытикам сейчас всю малину испортили, таа уж они любили орать, что нового двигла нет и не будет, и все это фейк… как дальше жить?

    А там глядишь, и Армата в серию пойдет, совсем грустно им будет   

    #983577
  • Нет аватара Serega
    06.12.1705:47:53

    Красиво летит — прям как изящно скользит по воздуху.

    #983605
  • Нет аватара Русич
    06.12.1708:58:11

    Конкуренты тоже не спят… «ВВС США признали инцидент с истребителем F-35 Lighting II с авиабазы Кадена на японском острове Окинава. Самолет потерял в воздухе часть обшивки, пишет Defence News.» … наверное конструкторы еще с воздушных шаров начинали, вот и решили испытать старый проверенный способ — сбросить балласт в полете    . А вы говорите — новые двигатели, все можно бюджетнее…    . Или новую технику боя отрабатывали — «закидать противника обшивкой» … в общем разбираться нужно и при необходимости тоже внедрять…    .

    Отредактировано: Русич~09:10 06.12.17
    #983630
    • Михаил Усоцкий Михаил Усоцкий
      06.12.1709:51:48

      Да, тяжёлый случай — терять обшивки.     Ещё недавно хвалёный F-22 не мог видеть наши сушки в Сирии ночью, из-за чего нашим приходилось подлетать поближе на визуальную дистанцию, чтобы дать понять, что они тут не одни.    

      #983662
    • Нет аватара Советский
      06.12.1713:40:39

      Так ведь они у них из гипсокартона сделаны,Вы не знали???   

      #983759
      • megajob megajob
        06.12.1718:06:41

        Перестаньте врать     там не гипсокартон, а — не имеющий аналогов в Мире ржавеющий алюминий и ржавеющие полимеры       

        #983878
    • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
      06.12.1717:53:49

      Технари банально лючок до конца не привинтили, в полёте воздухом сорвало.

      #983873
  • Михаил Усоцкий Михаил Усоцкий
    06.12.1709:46:57

    Это отличная новость! Значит, самолёты могут быстрее получить новые двигатели, чтобы показать себя больше, на что способны.

    #983658
  • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
    06.12.1710:44:43

    УРА!!! Давно ждал эту новость!   

    #983686
  • Дед Мудрый Дед Мудрый
    06.12.1711:21:22

    Ну неужели! Думал не доживу… Можно и «накатить»!

    #983697
  • Денис М Денис М
    06.12.1711:55:44

    Еще лет 10 будут доводить до ума, ну нечего главное что бы финансирование было.

    #983720
  • Андрей Лебедев Андрей Лебедев
    06.12.1712:22:39

    двигатель второго этаппа, это означает, что будут и третий и далее?

    #983730
    • Андрей Сонин Андрей Сонин
      06.12.1717:40:51

      Ну когда-нибудь обязательно будут(при модернизации). Но в данном случае, это тот движок что проектировался под данный конкретный самолёт.

      #983865
    • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
      06.12.1719:35:16

      впереди не только этап 3, а вообще бесконечность.Вот что значит этап 2.

      #983923
  • Вольский Эдуард Вольский Эдуард
    06.12.1716:31:59

    Это, похоже, прорыв. При испытании Ал-31ф ох и намучались, думалось тогда разработчикам, что никогда не доведут его до ума. Довели и заработал, да ещё как заработал. Так что вперёд. Дорогу осилит идущий. Удачи САТУРНУ. А безфорсажный сверхзвук это круто.

    #983832
  • Василий Смирнов Василий Смирнов
    06.12.1716:52:09

    А почему тормозит парашютами? Обещали, что без них будет обходиться.

    #983844
  • Заур Ашурбеков Заур Ашурбеков
    06.12.1718:48:13

    урааааа! Пятое поколение теперь стало ещё более пятым!            

    Отредактировано: Заур Ашурбеков~18:48 06.12.17
    #983894
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    06.12.1719:36:02

    Класс!

    #983924
    • 1 2
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