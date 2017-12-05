Истребитель пятого поколения Т-50 совершил первый полет с новым двигателем

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5 декабря в ЛИИ им. М.М. Громова совершил первый полет новейший российский истребитель пятого поколения Т-50 с двигателем 2-го этапа.

Полет выполнил Герой российской Федерации шеф-пилот ПАО «Компания «Сухой» (в составе ОАК) Сергей Богдан. Продолжительность полета составила 17 минут. Полет прошел штатно в соответствии с условиями полетного задания.

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Т-50 (ПАК ФА, Су-57) — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

До последнего времени в летных испытаниях участвовали 9 летных образцов Т-50 с двигателем «первого этапа».

ПАК ФА сочетает в себе функции ударного самолёта и истребителя. Самолёт пятого поколения оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Это в значительной степени снижает нагрузку на лётчика и позволяет концентрироваться на выполнении тактических задач.