Первая партия новых автобусов VOLGABUS 527002 прибыла в Липецк
Согласно условиям заключенного в ноябре с ООО «Волгабас» контракта общей стоимостью более 443 млн. рублей, еще 26 автобусов приедут в областной центр до конца года. Вся партия, соответствующая экологическому стандарту ЕВРО-5, будет оснащена кондиционерами, приспособлена для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями.
Около недели потребуется на оформление и техническую подготовку автобусов, их оборудование терминалами безналичной оплаты проезда и датчиками системы ГЛОНАСС, сообщили в департаменте транспорта администрации Липецка. Предполагается, что на городские маршруты они выйдут во второй половине декабря.
Волжские автобусы — второе крупное приобретение для парка пассажирского транспорта города с начала года. Минувшим летом за счёт бюджетных средств на условиях финансовой аренды для муниципального предприятия уже был приобретен 21 Лиаз-429260 общей стоимостью около 155 млн. рублей.
06.12.1716:35:45 Журнализды… «город Волжский Волгоградской области», вот так правильно.