Первая партия новых автобусов VOLGABUS 527002 прибыла в Липецк

В Липецк из волгоградского города Волжский прибыли 14 новых автобусов VOLGABUS 527002. Без каких либо проблем они преодолели за ночь около 750 километров. Это первая партия из 40 машин, приобретенных МУП «Липецкий пассажирский транспорт» в лизинг сроком на 5 лет по программе поэтапного обновления городского пассажирского транспорта.

Согласно условиям заключенного в ноябре с ООО «Волгабас» контракта общей стоимостью более 443 млн. рублей, еще 26 автобусов приедут в областной центр до конца года. Вся партия, соответствующая экологическому стандарту ЕВРО-5, будет оснащена кондиционерами, приспособлена для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями.

Около недели потребуется на оформление и техническую подготовку автобусов, их оборудование терминалами безналичной оплаты проезда и датчиками системы ГЛОНАСС, сообщили в департаменте транспорта администрации Липецка. Предполагается, что на городские маршруты они выйдут во второй половине декабря.

Волжские автобусы — второе крупное приобретение для парка пассажирского транспорта города с начала года. Минувшим летом за счёт бюджетных средств на условиях финансовой аренды для муниципального предприятия уже был приобретен 21 Лиаз-429260 общей стоимостью около 155 млн. рублей.