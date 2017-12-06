В Крыму началось строительство крупного тепличного комплекса, ещё один в проекте

Группа компаний «Горкунов» (Москва) в ноябре приступила к строительству первой очереди тепличного комплекса в г. Белогорске (Крым).

«Подвели к участку сети, приступили к монтажу фундамента», — сказала представитель компании Н. Иванова-Слепцова.

Ввод в эксплуатацию первой очереди площадью 10 га планируется в сентябре 2018 года. Вторая очередь площадью 7,2 га будет запущена через год — одновременно с двумя очередями второго тепличного комплекса в Крыму, который расположится в Бахчисарайском районе.

Как ранее сообщалось, общий объем инвестиций в два тепличных комплекса составит 8 млрд рублей.

Как ранее сообщала замгендиректора ГК по инвестициям Савиля Дорогова, каждый комплекс рассчитан на производство 18 тыс. тонн томатов в год.

С 2006 года ГК «Горкунов» запустила 4 тепличных комбината и один рыбоводный завод в Ярославле (производительность черной икры почти 10 тонн или 40% рынка). В настоящее время комбинаты круглогодично поставляют на рынки Центрального, Уральского и Сибирского Федеральных округов России порядка 21 тонн продукции (огурцы, томаты, салат, зелень) в год, говорится на сайте ГК.