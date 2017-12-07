Новое месторождение нефти открыто в Тюменской области

ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», открыло новое нефтяное месторождение в пределах Западно-Герасимовского участка Уватского проекта.

Комиссия по запасам рекомендовала к постановке на государственный баланс извлекаемые запасы нефти по категории С1+С2 — 1,3 млн тонн. Месторождению присвоено имя Ю.В. Ознобихина — ветерана освоения нефтегазового комплекса Тюменской области, заслуженного геолога, видного ученого и руководителя.

Месторождение открыто по результатам бурения поисковой скважины, которая дала промышленный приток нефти из отложений пласта Ю2.

«РН-Уватнефтегаз» планирует продолжить проведение геологоразведочных работ на месторождении им. Ю.В. Ознобихина, которые включают бурение новых скважин и изучение добычных характеристик с помощью операций гидроразрыва пласта.

Справка:

ООО «РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Западной Сибири в Уватском районе Тюменской области. Уватский проект — один из приоритетных в деятельности НК «Роснефть».

В состав Уватского проекта входят 20 лицензионных участков с 38 открытыми месторождениями. Общая площадь проекта составляет более 26 тыс. км2. «РН-Уватнефтегаз» ведет планомерную работу по приросту новых запасов.

Ежегодная добыча нефти на месторождениях Уватского проекта выросла с 1,2 млн тонн в 2004 году до 11,6 млн тонн в 2016 году.