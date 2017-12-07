«Вертолёты России» представили арктический беспилотник VRT300

Холдинг «Вертолёты России» в рамках международного форума «Арктика: Настоящее и будущее», проходящего в Санкт-Петербурге, представил БПЛА вертолётного типа VRT300 Arctic Supervision, предназначенный для эксплуатации на Северном морском пути, сообщает пресс-служба холдинга. Прототип беспилотника, разработанный конструкторским бюро «ВР-Технологии», был представлен в экспозиции холдинга. В рамках форума с VRT300 ознакомились руководители арктических регионов Российской Федерации, а также президент Межрегиональной ассоциации полярников. «Вертолётная техника внесла огромный вклад в освоение Арктики и по сей день остаётся незаменимой для выполнения широкого круга задач в этом регионе. Значительная часть нашей страны находится за Северным полярным кругом, что делает беспилотники, приспособленные к эксплуатации в суровых арктических условиях, чрезвычайно востребованными. Мы отмечаем интерес к проекту VRT300 со стороны потенциальных заказчиков и рассчитываем, что к моменту запуска этого комплекса в серийное производство сформируем соответствующий пул заказов», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолёты России». Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики. Для этих целей комплекс оснащён бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, который позволяет оперативно проводить работы по ледовой разведке. Наличие дизельного двигателя и возможности корабельного базирования делают арктическую версию VRT300 незаменимой как на ледоколах и судах ледового класса, так и на буровых платформах.Благодаря большой массе целевой нагрузки (70 кг), комплекс может использоваться для транспортировки различных грузов, таких как продукты и медикаменты, с корабля на полярную станцию и обратно. Также к задачам комплекса относятся оценка толщины льда по курсу судна, метеоразведка, экологический мониторинг, обеспечение поисково-спасательных работ и определение параметров крупных ледяных полей, пригодных для размещения на них научных полярных станций.