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Авиация

«Вертолёты России» представили арктический беспилотник VRT300

  •  © www.russianhelicopters.aero

Холдинг «Вертолёты России» в рамках международного форума «Арктика: Настоящее и будущее», проходящего в Санкт-Петербурге, представил БПЛА вертолётного типа VRT300 Arctic Supervision, предназначенный для эксплуатации на Северном морском пути, сообщает пресс-служба холдинга. Прототип беспилотника, разработанный конструкторским бюро «ВР-Технологии», был представлен в экспозиции холдинга. В рамках форума с VRT300 ознакомились руководители арктических регионов Российской Федерации, а также президент Межрегиональной ассоциации полярников. «Вертолётная техника внесла огромный вклад в освоение Арктики и по сей день остаётся незаменимой для выполнения широкого круга задач в этом регионе. Значительная часть нашей страны находится за Северным полярным кругом, что делает беспилотники, приспособленные к эксплуатации в суровых арктических условиях, чрезвычайно востребованными. Мы отмечаем интерес к проекту VRT300 со стороны потенциальных заказчиков и рассчитываем, что к моменту запуска этого комплекса в серийное производство сформируем соответствующий пул заказов», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолёты России». Приоритетными задачами комплекса VRT300 Arctic Supervision являются развитие транспортной системы Северного морского пути, а также помощь в освоении Арктики. Для этих целей комплекс оснащён бортовым радиолокатором бокового обзора X-диапазона высокого разрешения, который позволяет оперативно проводить работы по ледовой разведке. Наличие дизельного двигателя и возможности корабельного базирования делают арктическую версию VRT300 незаменимой как на ледоколах и судах ледового класса, так и на буровых платформах.Благодаря большой массе целевой нагрузки (70 кг), комплекс может использоваться для транспортировки различных грузов, таких как продукты и медикаменты, с корабля на полярную станцию и обратно. Также к задачам комплекса относятся оценка толщины льда по курсу судна, метеоразведка, экологический мониторинг, обеспечение поисково-спасательных работ и определение параметров крупных ледяных полей, пригодных для размещения на них научных полярных станций.

http://www.russianhelicopters.aero/ru/press/news/vrt300_rogozin_arktika/

БПЛА, Вертолеты России, Ростех
  • Игорь Эйдельман Игорь Эйдельман
    07.12.1715:30:14

    70 кг жидковато, да и для арктических условий выглядит несколько легкомысленно.

    Но как наработка навыков в проектировании и производстве пойдёт.

    Плюс однозначно.

    #984306
    • Andrey Tupkalo Andrey Tupkalo
      07.12.1717:24:20

      А зачем больше поисковику и ледовому разведчику? возможность возить грузы — это просто бонус. По факту это будет на 90% почта.

      #984337
    • Нет аватара Инженер2015
      07.12.1719:16:45

      70 кг жидковато
      в таких жестких условиях взлетать и садиься это может вполне нормально

      #984368
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