Завод по сборке металлообрабатывающего оборудования открыли в Подмосковье

В Ленинском районе Московской области состоялась церемония открытия российско-китайского предприятия АО «ДМТГ РУС». Концепция проекта предусматривает создание сборочной линии современных высокотехнологичных металлообрабатывающих станков и металлообрабатывающих центров с ЧПУ, конструкторско-технологического бюро, центрального склада запасных частей, центра обучения (для операторов, механиков-сборщиков, сервис-инженеров и менеджеров по продажам) и сервисного центра.

Объем первоначальных инвестиций в предприятие — 1,2 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест — 300.

Уже сейчас на предприятии налажена крупно узловая сборка первых фрезерных, сверлильных, токарных станков. Они позволяют делать детали для автомобильной, авиационной промышленности, военной промышленности, а также медицинское оборудование. В 2018 году планируют создать 1500 станков, в 2020 году — 5000 станков и довести локализацию до 80%.

Проект АО «ДМТГ РУС» относится к категории высокотехнологичных и касается производства различного металлообрабатывающего оборудования — средств производства для широкого круга предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере машиностроения и металлообработки в Московской области и в других регионах Российской Федерации.

В рамках проекта 49% акций совместного предприятия получила китайская сторона, а 51% - российская.

Проект реализуется на базе АО «Газдевайс», ежегодно выпускающего до 1 млн газовых счетчиков для коммунальных и бытовых нужд.