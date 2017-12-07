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Новые заводы и цеха

Завод по сборке металлообрабатывающего оборудования открыли в Подмосковье

  •  © mosreg.ru

В Ленинском районе Московской области состоялась церемония открытия российско-китайского предприятия АО «ДМТГ РУС». Концепция проекта предусматривает создание сборочной линии современных высокотехнологичных металлообрабатывающих станков и металлообрабатывающих центров с ЧПУ, конструкторско-технологического бюро, центрального склада запасных частей, центра обучения (для операторов, механиков-сборщиков, сервис-инженеров и менеджеров по продажам) и сервисного центра.

Объем первоначальных инвестиций в предприятие — 1,2 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест — 300.

Уже сейчас на предприятии налажена крупно узловая сборка первых фрезерных, сверлильных, токарных станков. Они позволяют делать детали для автомобильной, авиационной промышленности, военной промышленности, а также медицинское оборудование. В 2018 году планируют создать 1500 станков, в 2020 году — 5000 станков и довести локализацию до 80%.

  •  © mosreg.ru

Проект АО «ДМТГ РУС» относится к категории высокотехнологичных и касается производства различного металлообрабатывающего оборудования — средств производства для широкого круга предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере машиностроения и металлообработки в Московской области и в других регионах Российской Федерации.

В рамках проекта 49% акций совместного предприятия получила китайская сторона, а 51% - российская.

  •  © mosreg.ru

Проект реализуется на базе АО «Газдевайс», ежегодно выпускающего до 1 млн газовых счетчиков для коммунальных и бытовых нужд.

  •  © mosreg.ru
http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/myn_obrazovaniya/Leninskiy-rayon/v-leninskom-rayone-otkryli-zavod-po-proizvodstvu-metalloobrabatyvayushchego-oborudovaniya

Московская область, станкостроение
  • Сергей Игнатьев
    07.12.1721:25:35

    да, прогадили своё станкостроение, приходится у китайцев побираться, все же лучше чем ничего.

    #984394
    • Нет аватара elron
      07.12.1723:27:04

      давайте всё же искать положительные стороны. так значительная часть станка будет содаваться в России. это гораздо лучше чем покупать готовые станки у тех же китайцев или, упаси б-же, европедиков.

      #984426
  • Крым Наш
    07.12.1721:59:06

    Не раз поднимался вопрос, что качество станин у наших станков не на очень хорошем уровне, от того и страдает вся станкостроительная отрасль в целом. Как у китайцев с тем же самым вопросом? Кто знает?

    #984399
    • Нет аватара Aleks
      07.12.1722:15:17

      По данному ролику можно получить некоторое представление о культуре производства   

      ©Видео с youtube.com

      Отредактировано: Aleks~22:23 07.12.17
      #984406
      • Нет аватара Strompok
        08.12.1700:29:55

        За такую организацию производство надо сажать в тюрьму.

        #984443
    • Нет аватара Strompok
      08.12.1700:29:00

      Окончил бауманку по специальности технология машиностроения, метреж станки и инструменты…

      Швейцарцы покупали у нас литые станины старых станков с заводских свалок. Они прошли естественное старение и сняли внутреннее напряжение за многие десятилетия. Финишная обработка направляющих и получался прецизионный станок.

      #984442
    • Е.Юрий Е.Юрий
      08.12.1702:45:50

      Наши станины одни из самых лучших, а я думаю самые лучшие в мире. До сих пор некоторые предприятия изготавливают новые станки на старых станинах — метал никто не жалел и его качество высокое.

      #984459
  • Е.Юрий Е.Юрий
    08.12.1702:48:46

    Для увеличения внутренней конкуренции пойдет. Станки думаю так себе,а вид симпатичный.

    Вот этот круче! www.sdelanounas.ru/blogs/99856/

    Отредактировано: Е.Юрий~02:52 08.12.17
    #984460
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