В Приморском крае начато строительство комплекса метанола, аммиака и карбамида

ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» приступил к реализации в поселке Козьмино масштабного инвестиционного проекта, который положительным образом скажется на развитии экономики Приморья и создастоколо 1,5 тысячи высококвалифицированных рабочих мест.

Предполагается, что совокупный объем налоговых поступлений в течение 10 лет с начала реализации проекта составит 28,3 миллиарда рублей в федеральный и краевой бюджеты. На строительстве будут задействованы местные компании, стоимость работ которых составит свыше 25 миллиардов рублей, с них также будут произведены налоговые отчисления.

Завод будет одним из крупнейших современных комплексов по производству минеральных удобрений. После выхода на плановую мощность завод будет производить 1,1 млн тонн товарного аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола.

В 3 квартале 2021 года планируется ввести в эксплуатацию установку метанола, в первом квартале 2022 года — установки аммиака.

В качестве сырья и топлива на производстве будут использовать природный газ и морскую воду как источник водоснабжения.

Проект строительства Находкинского завода минеральных удобрений является экспортоориентированным, ключевые рынки сбыта — страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В сентябре этого года проект презентовали участникам третьего Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке.