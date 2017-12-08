В Сибири открываются молочные цеха

1. В Новосибирской области модернизирован молочный цех ООО «Тогучинское молоко»

ООО «Тогучинское молоко» увеличило производственные мощности. Объем инвестиций составил 35 млн руб., говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

По данным министерства, предприятие построило камеру хранения на 60 т продукции, модернизировало цех розлива площадью 720 кв. м. Прием молока увеличился до 150 т в сутки. Предполагаемый объем инвестиций предприятия в 2018 году — 18 млн руб.

ООО «Тогучинское молоко» создано в 2007 году. Выпускает продукцию под брендом «Зеленый луг». Единственным учредителем в ЕГРЮЛ указан Евгений Автаев. По данным минсельхоза, годовой оборот предприятия составляет 1 млрд руб. По данным Новосибирскстата, за 10 месяцев 2017 года в регионе произведено 579,1 тыс. т молока — 99% к уровню аналогичного периода прошлого года. Общая мощность предприятий Новосибирской области по переработке сырого молока (всего — 48) в 2016 году составила 730 тыс. тонн.

2. В Норильске открылся пищевой комбинат

«Заполярный пищевой комбинат» открылся в г. Норильске Красноярского края.

Основу его составляет цех по производству молочной продукции — это молоко и ряженка, кефир и сметана, всего до 15 наименований. Упаковывается продукт как в пакеты, так и в бутылки разных емкостей. Общий объем выпуска составляет 5-8 тонн в день.

Второй цех — по производству колбасных изделий (порядка 10 наименований), производительностью до 10 тонн в день. Сейчас это в основном колбаса, в ближайших планах предприятия запуск производства сырокопченой, оленьей колбасы и деликатесов. В новых цехах создано 120 рабочих мест.

Кроме того, здесь уже не первый год работает цех по выпечке хлебобулочных изделий, который является первым по объему выпечки хлеба для Норильска и Дудинки. Ну и конечно, кондитерский цех, где пахнет как на бабушкиной кухне сдобными булочками.

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