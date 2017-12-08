Производство систем хранения зерна запустили в Кировской области

На АО «Котельничский механический завод» открыли новую линию по производству систем хранения зерна. Аналогов в России нет, завод уже нацелился на зарубежные рынки.

Производимые на Котельничском механическом заводе высокотехнологичные линии и комплексы в настоящее время эксплуатируются далеко за пределами Кировской области: в Курской, Пензенской, Орловской, Воронежской, Нижегородской областях, республиках Башкирии, Татарстане, а также в Казахстане.