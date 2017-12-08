Добавить статью
Производство

Производство систем хранения зерна запустили в Кировской области

  •  © kirovreg.ru

На АО «Котельничский механический завод» открыли новую линию по производству систем хранения зерна. Аналогов в России нет, завод уже нацелился на зарубежные рынки.

Производимые на Котельничском механическом заводе высокотехнологичные линии и комплексы в настоящее время эксплуатируются далеко за пределами Кировской области: в Курской, Пензенской, Орловской, Воронежской, Нижегородской областях, республиках Башкирии, Татарстане, а также в Казахстане.

http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=84556

Кировская область
  • Al Al Al Al
    08.12.1714:08:22

    Видимо надо понимать, что запустили производство неких уникальных систем хранения зерна (Россия), которые будут делаться с помощью представленного на фото оборудования Ermaksan (Турция).

    #984631
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,