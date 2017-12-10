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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Тепличный комплекс за 3,6 млрд рублей начали строить в Коми

  •  © rkomi.ru
Проект строительства тепличного комплекса в Сосногорске реализуется в рамках соглашения, заключённого между Республикой Коми и Группой компаний «Ренова», подписанного 27 февраля 2017 года, в рамках Российского инвестиционного форума. При активной поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Коми проект получил статус сельхозпроизводителя и вошёл в программу льготного кредитования Минсельхоза России.

Общая стоимость проекта составляет порядка 3,6 млрд рублей. Минсельхозом России одобрена заявка на льготное кредитование под 2% годовых в размере 2,5 млрд рублей, более 1 млрд рублей собственных средств вложит ГК «Ренова».

Реализация проекта даст возможность получить ценный практический опыт применения современных агротехнологий в северных климатических условиях. К концу следующего года комплекс начнёт обеспечивать жителей собственными томатами и огурцами. К 2020 году предполагается выйти на полные мощности.

  •  © rkomi.ru
В республиканском бюджете на 2018 год предусмотрено 150,9 млн рублей на господдержку для возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования. Кроме того, Правительство региона планирует привлечь на эти цели средства федерального бюджета в размере 352 миллионов.

«Это теплица пятого поколения, которая строится по голландской технологии. На сегодняшний день подписаны договоры генподряда и поставки оборудования, в том числе и на следующий год. Планируем использовать оборудование преимущественно российского производителя. Со следующего года мы переходим к активной инвестиционной фазе. Ввести комплекс в эксплуатацию планируем в четвёртом квартале 2018 года, а уже начиная с первого квартала 2019 года выйти на производство экологически чистой продукции», — заявил руководитель проекта ГК «Ренова» Дмитрий Туляков.

По информации генерального директора ООО ТК «Сосногорский» Павла Трусагина, в настоящее время проведены геодезические, экологические, геологические исследования территории. Разработан проект инженерной сети ресурсообеспечения. Застройщик приступает к производству работ нулевого цикла. Параллельно проходит работа по заказу и изготовлению материалов и оборудования, которые начнут поступать на площадку с марта следующего года. За летний период планируется смонтировать всё оборудование включая энергоцентр и приступить к проведению инженерной системы.

  •  © rkomi.ru

  •  © rkomi.ru

http://rkomi.ru/news/60495/

Коми, ГК Ренова, ТК Сосногорский, теплицы
  • pallman pallman
    10.12.1713:25:32

    А что за стеклянные трубы-колбы под гидропоникой?

    #985191
    • Нет аватара FeniksHoly
      10.12.1715:19:17

      короче это самые передовые теплиы на данный момент — типа 5ое поколение. нет естественной вентиляции типа форточеки и т. п. как в более дремучих системах — потому нет залета насекомых — потому нет необходимости бороться с ними химией — в итоге нет звена химзащиты — то есть получаем те самые любимые всеми органические овощи только реально чистые в отличии от тех что ростяться как бы на говне, но всеравно обрабатываються химией .

      А колбы под грядками — это воздуховоды по которым поступает воздушная смесь — где регулируеться содержание СО2 температура и т. п. .

      Самый большой такой комплекс в РФ это «Липецкагро» он и выступает как тестовая площадка этой технологии. Уровень автоматизации самый высокий из всех предыдущих поколений теплиц, при этом данные теплицы рабьотают круглогодично в отличии от предыдущих поколений с перерывом на несколько месяцев.

      Короче это самые нанотеплицы ))) причем с точки зрения бизнеса — они так же самые доходные — но стоят естественно дороже всех остальных .

      И стати экологичемки чистые овощи (так называемые органические) возможно растить только в подобных комплексах, а не в говне и не в открытом грунте.

      Отредактировано: FeniksHoly~15:23 10.12.17
      #985218
      • Нет аватара Starik
        10.12.1715:30:45

        А я бы поел пахучие огурчики и помидорчики с грядки с говнецом!          Кстати, от раковых клеток эта чистота не спасает!

        #985219
        • Нет аватара FeniksHoly
          10.12.1716:15:12

          а причем тут клетки раковые в теплице — в теплице разводят растения ,а не членистоногих.

          #985232
  • Сергей Перовский
    10.12.1714:12:58

    ТщательнЕй надо. За журналистами проверять приходится.Особенно числа.

    Девять тонн овощей в год при вложениях в 3,6 млрд рублей это нечто эпичное.

    Завтра же будет где-нибудь на РосПиле как явное доказательство воровства    

    #985199
    • Великоросс Великоросс
      10.12.1715:12:31

      ТщательнЕй надо. За журналистами проверять приходится.Особенно числа.

      Я скажу более, это не просто журналисты.

      Это сайт Главы Республики Коми    

      Не ожидал там опечаток.

      Убрал из статьи!

      #985215
    • Нет аватара FeniksHoly
      10.12.1715:37:01

      насчет количества инвестиций и роста продукции. в липецкий комплекс было инвестированно 7,2лярда. чистая прибыль предприятия около 150мультов (2015 год).Более 30% расходов это возврат кредитных средств. Больше расходов только на газ и электричество. Так вот Липецкий комплекс ежедневно выдает 100 тонн готовой продукции — салат, огурцы, томаты.\

      И стати в липецкий комплекс инвестируют еше 9 лядров увеличив площадь комплекса до 68 гектаров. Производительность подобного комплекса порядка 2,5тонн продукции в сутки на гектар.

      Отредактировано: FeniksHoly~15:44 10.12.17
      #985220
  • vlad007 vlad007
    10.12.1714:17:55

    ТщательнЕй надо. За журналистами проверять приходится.Особенно числа.

    Девять тонн овощей в год при вложениях в 3,6 млрд рублей это нечто эпичное.

    Согласен с Сергеем Перовским, тоже обратил внимание на эти цифры.

    #985201
    • girlek girlek
      10.12.1714:34:49

      А кредит под 2% годовых не кого не удивил? Я с такими цифрами вообще впервые встречаюсь

      Отредактировано: girlek~14:35 10.12.17
      #985206
      • Нет аватара Zemos
        10.12.1714:41:22

        Аналогично, дают под 5% и то обычно не более 50% от общей суммы (да и то пройти отбор нужно).

        #985211
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