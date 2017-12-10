Тепличный комплекс за 3,6 млрд рублей начали строить в Коми

Проект строительства тепличного комплекса в Сосногорске реализуется в рамках соглашения, заключённого между Республикой Коми и Группой компаний «Ренова», подписанного 27 февраля 2017 года, в рамках Российского инвестиционного форума. При активной поддержке Министерства сельского хозяйства Республики Коми проект получил статус сельхозпроизводителя и вошёл в программу льготного кредитования Минсельхоза России.

Общая стоимость проекта составляет порядка 3,6 млрд рублей. Минсельхозом России одобрена заявка на льготное кредитование под 2% годовых в размере 2,5 млрд рублей, более 1 млрд рублей собственных средств вложит ГК «Ренова».

Реализация проекта даст возможность получить ценный практический опыт применения современных агротехнологий в северных климатических условиях. К концу следующего года комплекс начнёт обеспечивать жителей собственными томатами и огурцами. К 2020 году предполагается выйти на полные мощности.

В республиканском бюджете на 2018 год предусмотрено 150,9 млн рублей на господдержку для возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов, а также на приобретение техники и оборудования. Кроме того, Правительство региона планирует привлечь на эти цели средства федерального бюджета в размере 352 миллионов.

«Это теплица пятого поколения, которая строится по голландской технологии. На сегодняшний день подписаны договоры генподряда и поставки оборудования, в том числе и на следующий год. Планируем использовать оборудование преимущественно российского производителя. Со следующего года мы переходим к активной инвестиционной фазе. Ввести комплекс в эксплуатацию планируем в четвёртом квартале 2018 года, а уже начиная с первого квартала 2019 года выйти на производство экологически чистой продукции», — заявил руководитель проекта ГК «Ренова» Дмитрий Туляков.

По информации генерального директора ООО ТК «Сосногорский» Павла Трусагина, в настоящее время проведены геодезические, экологические, геологические исследования территории. Разработан проект инженерной сети ресурсообеспечения. Застройщик приступает к производству работ нулевого цикла. Параллельно проходит работа по заказу и изготовлению материалов и оборудования, которые начнут поступать на площадку с марта следующего года. За летний период планируется смонтировать всё оборудование включая энергоцентр и приступить к проведению инженерной системы.