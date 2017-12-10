Тепличный комплекс за 3,6 млрд рублей начали строить в Коми
Общая стоимость проекта составляет порядка 3,6 млрд рублей. Минсельхозом России одобрена заявка на льготное кредитование под 2% годовых в размере 2,5 млрд рублей, более 1 млрд рублей собственных средств вложит ГК «Ренова».
Реализация проекта даст возможность получить ценный практический опыт применения современных агротехнологий в северных климатических условиях. К концу следующего года комплекс начнёт обеспечивать жителей собственными томатами и огурцами. К 2020 году предполагается выйти на полные мощности.
«Это теплица пятого поколения, которая строится по голландской технологии. На сегодняшний день подписаны договоры генподряда и поставки оборудования, в том числе и на следующий год. Планируем использовать оборудование преимущественно российского производителя. Со следующего года мы переходим к активной инвестиционной фазе. Ввести комплекс в эксплуатацию планируем в четвёртом квартале 2018 года, а уже начиная с первого квартала 2019 года выйти на производство экологически чистой продукции», — заявил руководитель проекта ГК «Ренова» Дмитрий Туляков.
По информации генерального директора ООО ТК «Сосногорский» Павла Трусагина, в настоящее время проведены геодезические, экологические, геологические исследования территории. Разработан проект инженерной сети ресурсообеспечения. Застройщик приступает к производству работ нулевого цикла. Параллельно проходит работа по заказу и изготовлению материалов и оборудования, которые начнут поступать на площадку с марта следующего года. За летний период планируется смонтировать всё оборудование включая энергоцентр и приступить к проведению инженерной системы.
- Великоросс
- 10.12.201712:14
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