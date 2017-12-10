«КАМАЗ-лизинг» поставил 70 тягачей компании «РТК Логистика»

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Предприятие «КАМАЗ-лизинг» поставило 70 седельных тягачей КАМАЗ-5490 транспортно-экспедиционной компании «РТК Логистика». Производитель грузовой техники передал в лизинг компании «РТК Логистика» 70 автомобилей КАМАЗ-5490-S5. Еще 430 автомобилей «КАМАЗ-лизинг» планирует поставить клиенту в следующем году. Сделка сроком на 42 месяца заключена по программе «Большой лизинг». Поставщиком автотехники выступило ООО «Технический центр «Восток», официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в Санкт-Петербурге. КАМАЗ-5490-S5 — одна из самых популярных новинок модельного ряда крупнейшего российского производителя грузовиков. Наработанный опыт и применение новейших технологий позволили создать оптимальный для российских дорожных и климатических условий магистральный тягач с высоким уровнем надежности и комфорта.

Лизингополучатель — ООО «РТК Логистика» — крупная транспортно-экспедиционная компания с 20-летним стажем, которая занимается перевозкой грузов по территории Российской Федерации, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. В «КАМАЗ-лизинг» компания обратилась впервые. Обновляя и модернизируя свой автопарк, ООО «РТК Логистика» планирует сократить эксплуатационные затраты и увеличить долю на рынке междугородных перевозок.