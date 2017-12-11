РЖД перевели все поезда южного направления на движение в обход Украины

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. ОАО «Российские железные дороги» перевело все поезда южного направления на движение по новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово в обход Украины. Теперь поезда не будут курсировать по старому участку, проходящему по территории Украины.

Речь идет о 62 парах пассажирских поездов и 30 парах грузовых поездов. До этого российские поезда южного направления, в том числе Москва — Адлер, были вынуждены проезжать участок по Луганской области Украины и дважды пересекать государственную границу.

В конце сентября РЖД сообщили о запуске регулярного движения грузовых поездов в рамках тестовой эксплуатации на линии Журавка — Миллерово в обход Украины. В ноябре было запущено движение пассажирских поездов, которые шли по старой линии без остановок.

Ход строительства

Строительство железнодорожной линии Журавка (Юго- Восточная железная дорога, Воронежская область) — Миллерово (Северо-Кавказская железная дорога, Ростовская область) началось в апреле 2015 года и завершилось в августе 2017 года.

Магистраль Журавка — Миллерово длиной 137 км стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 км/ч, грузовых — до 90 км/ч. Загрузка направления в летний период составит до 190 поездов в сутки, большинство из них — пассажирские поезда дальнего следования.

В Ростовской и Воронежской областях построены семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково, реконструирована станция Журавка.

При строительстве магистрали были сооружены 98 объектов искусственных сооружений, в их числе пять железнодорожных мостов, включая мост через реку Калитва длиной 158 м, один виадук, четыре автодорожных путепровода, два скотопрогона, 20 железнодорожных путепроводов для проезда сельхозтехники, 66 водопропускных труб.

Жилье для железнодорожников

Запуск железной дороги в эксплуатацию позволил открыть для местных жителей новые рабочие места. Для сотрудников, которые обслуживают новую железнодорожную линию и обеспечивают работу станций, силами РЖД строится технологическое жилье.

В Воронежской области на станции Кантемировка в конце июля были сданы два жилых дома, в августе еще 18 семей железнодорожников получили ключи от квартир в пяти домах, построенных на станции Зайцевка. В Ростовской области на хуторе Марьяны, расположенном вблизи станции Кутейниково, в октябре железнодорожникам были вручены ключи от новых квартир в 16-квартирном жилом доме.

Всего в рамках проекта в Ростовской и Воронежской областях построят 12 жилых домов, включающих в общей сложности 66 квартир. Также компанией предусмотрены средства на поддержание местных автомобильных дорог во время и после завершения строительных работ.