Керчь — взгляд из космоса
1. Загруженный работой судостроительный завод «Залив»:
2. Арки строящегося Крымского моста:
3. Строительство автодорожного подхода к мосту:
4. Тут был стапель, на котором собирали арки моста:
5. Строящийся участок моста между фарватером и островом Тузла:
6. Участок моста на острове Тузла — тут уже уложен асфальт!
7. Строящийся участок моста между островом и косой Тузла:
8. Общая панорама строящегося моста и ССЗ «Залив»:
9. Паромная переправа, которая связывает Крым с остальной частью страны:
Фото с сайта yandex.ru, октябрь 2017 года.
11.12.1712:57:40
11.12.1714:31:08 Но место их старого расположения всё равно видно.
11.12.1713:19:34
11.12.1713:24:34
11.12.1714:32:28 Всё верно.