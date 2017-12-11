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Фотофакты

Керчь — взгляд из космоса

1. Загруженный работой судостроительный завод «Залив»:

  •  © Фото из открытых источников

2. Арки строящегося Крымского моста:

  •  © Фото из открытых источников

3. Строительство автодорожного подхода к мосту:

  •  © Фото из открытых источников

4. Тут был стапель, на котором собирали арки моста:

  •  © Фото из открытых источников

5. Строящийся участок моста между фарватером и островом Тузла:

  •  © Фото из открытых источников

6. Участок моста на острове Тузла — тут уже уложен асфальт!

  •  © Фото из открытых источников

7. Строящийся участок моста между островом и косой Тузла:

  •  © Фото из открытых источников

8. Общая панорама строящегося моста и ССЗ «Залив»:

  •  © Фото из открытых источников

9. Паромная переправа, которая связывает Крым с остальной частью страны:

  •  © Фото из открытых источников

Фото с сайта yandex.ru, октябрь 2017 года.


Крым, Керчь, Крымский мост, ССЗ «Залив», паромная переправа, взгляд из космоса
  • Нет аватара MM5
    11.12.1712:57:40

    Стапеля давным-давно убрали.

    •  © goo.gl

    Отредактировано: MM5~13:01 11.12.17
    #985583
    • A_SEVER A_SEVER
      11.12.1714:31:08

      Стапеля давным-давно убрали
      Но место их старого расположения всё равно видно.    

      #985624
  • SergeySeverny SergeySeverny
    11.12.1713:19:34

    и на этом месте будет ж/д мост

    #985590
    • openid.yandex.ruS.A.V.888 S.A.V.888
      11.12.1713:24:34

      На сколько я понял, на фото от ММ5 слева как раз и есть ЖД мост, а справа, на насыпной части уже будет автодорога.

      #985595
      • A_SEVER A_SEVER
        11.12.1714:32:28

        слева как раз и есть ЖД мост, а справа, на насыпной части уже будет автодорога
        Всё верно.

        #985625
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