1. Загруженный работой судостроительный завод «Залив»:



© Фото из открытых источников

2. Арки строящегося Крымского моста:



© Фото из открытых источников

3. Строительство автодорожного подхода к мосту:



© Фото из открытых источников

4. Тут был стапель, на котором собирали арки моста:



© Фото из открытых источников

5. Строящийся участок моста между фарватером и островом Тузла:



© Фото из открытых источников

6. Участок моста на острове Тузла — тут уже уложен асфальт!



© Фото из открытых источников

7. Строящийся участок моста между островом и косой Тузла:



© Фото из открытых источников

8. Общая панорама строящегося моста и ССЗ «Залив»:



© Фото из открытых источников

9. Паромная переправа, которая связывает Крым с остальной частью страны:



© Фото из открытых источников

Фото с сайта yandex.ru , октябрь 2017 года.