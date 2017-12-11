В Московской области открыто производство средств по уходу за детьми

Новый высокотехнологичный комплекс по производству подгузников российской компании «Коттон Клаб» открылся в деревне Соболиха Балашихи. «Коттон Клаб» — одна из крупнейших компаний, расположенных в Балашихе. Здесь работает более двух тысяч человек.

Строительство нового корпуса началось в 2017 году. Площадь здания составляет две с половиной тысячи квадратных метров. Оборудование было закуплено в Японии. Важная особенность нового производства — практически полная безотходность. Мощность одной линии составляет до 190 тысяч подгузников в день. Смонтировано две линии, где трудится порядка 200 человек. В 2018 году производство планируют расширять.

К осени следующего года компания планирует занять 2-3% российского рынка подгузников, объём которого составляет 60 млрд рублей. Это позволит ей войти в пятёрку лидеров.

ГК «Коттон Клаб» — ведущий производитель ватной продукции и средств гигиены с собственными производственными мощностями. Компания экспортирует свою продукцию во всех 83 регионах РФ, Беларуси, Казахстане, Молдове, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане.