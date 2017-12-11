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Новые заводы и цеха

В Московской области открыто производство средств по уходу за детьми

  •  © balashiha.ru

Новый высокотехнологичный комплекс по производству подгузников российской компании «Коттон Клаб» открылся в деревне Соболиха Балашихи. «Коттон Клаб» — одна из крупнейших компаний, расположенных в Балашихе. Здесь работает более двух тысяч человек.

Строительство нового корпуса началось в 2017 году. Площадь здания составляет две с половиной тысячи квадратных метров. Оборудование было закуплено в Японии. Важная особенность нового производства — практически полная безотходность. Мощность одной линии составляет до 190 тысяч подгузников в день. Смонтировано две линии, где трудится порядка 200 человек. В 2018 году производство планируют расширять.

К осени следующего года компания планирует занять 2-3% российского рынка подгузников, объём которого составляет 60 млрд рублей. Это позволит ей войти в пятёрку лидеров.

ГК «Коттон Клаб» — ведущий производитель ватной продукции и средств гигиены с собственными производственными мощностями. Компания экспортирует свою продукцию во всех 83 регионах РФ, Беларуси, Казахстане, Молдове, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане.

http://balashiha.ru/press_center/news/novoe-vysokotekhnologichnoe-proizvodstvo-sredstv-po-ukhodu-za-detmi-otkryli-v-balashikhe/

Московская область, импортозамещение
  • Великоросс Великоросс
    11.12.1716:44:25

    •  © riamobalashiha.ru

    #985687
  • Иван Катаев Иван Катаев
    11.12.1719:36:43

    190 тысяч подгузников в день… может ошибка где-то?    

    #985774
  • Human RS Human RS
    11.12.1721:09:13

    К осени следующего года компания планирует занять 2-3% российского рынка подгузников, объём которого составляет 60 млрд рублей.

    Может 20-30% все же?

    #985808
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