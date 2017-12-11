

«Уралмашзавод» построил новый мощный кран для металлургического комбината ЕВРАЗ-ЗСМК

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Машиностроительный гигант России построил для одного из промышленных комплексов ЕВРАЗ-ЗСМК мощный и крупный литейный кран, грузоподъемность которого составляет 500 с лишним тонн (400+100\20). Новинка гражданско-промышленного комплекса должна будет заменить аналогичное грузовое устройство в конвертерном отделении ККЦ № 2 литейного производства АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Изготовитель произвел контрольную сборку и испытание моста, главной вспомогательной тележек в присутствии заказчика крана для демонстрации работоспособности агрегата и качества произведенного изделия в целом. Пуск машины показал, что все оборудование работает исправно.

Согласно данным пресс-службы «Уралмашзавода», в Новокузнецк уже отправлены узлы грузоподъемного устройства. Все необходимые комплектующие должны были придти в ноябре, а в декабре 2017 года запланированы монтаж и сборка крана на новом месте работы. В настоящее время «Уралмашзавод» собирает краны для металлургического завода в Туле. Всего для «ТулаЧермет-Сталь» Уралмашзавод изготовил девять кранов.