«Уралмашзавод» построил новый мощный кран для металлургического комбината ЕВРАЗ-ЗСМК.
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- «Уралмашзавод» построил новый мощный кран для металлургического комбината ЕВРАЗ-ЗСМК
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Изготовитель произвел контрольную сборку и испытание моста, главной вспомогательной тележек в присутствии заказчика крана для демонстрации работоспособности агрегата и качества произведенного изделия в целом. Пуск машины показал, что все оборудование работает исправно.
Согласно данным пресс-службы «Уралмашзавода», в Новокузнецк уже отправлены узлы грузоподъемного устройства. Все необходимые комплектующие должны были придти в ноябре, а в декабре 2017 года запланированы монтаж и сборка крана на новом месте работы. В настоящее время «Уралмашзавод» собирает краны для металлургического завода в Туле. Всего для «ТулаЧермет-Сталь» Уралмашзавод изготовил девять кранов.