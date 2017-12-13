Новости дорожного хозяйства

В Забайкальском крае дорожники сдали после реконструкции мост через реку Сестреница

Сдали после реконструкции один из самых напряженных участков федеральной трассы Иркутск — Чита. Сегодня здесь восстановлено рабочее движение. Дорога открыта и для большегрузов.

Этот участок дороги на федеральной трассе Иркутск — Чита считается одним из самых интенсивных, передвигаться по нему было небезопасно. 58-ми метровый мост получил новое асфальтобетонное покрытие, а чтобы вода не разрушала опоры, они выполнены по новым технологиям — из монолитного бетона. Каменной наброской укрепили и русло реки.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/-f4coZt2PWs

В Карелии построили новую дорогу к самому популярному у туристов объекту — горному парку «Рускеала». Длина трассы — 820 метров, она относится к четвертой категории, снабжена освещением и пешеходным тротуаром с ограждениями. Стоимость строительства составила порядка 44 миллионов рублей.

Видеорепортаж





© rk.karelia.ru

В 2016 году парк «Рускеала» принял 315 тысяч человек. По расчетам специалистов, новая трасса позволит увеличить туристический поток на 120 тысяч человек в год.

До сих пор автобусы и автомобили с туристами проезжали в горный парк по территории поселка Рускеала. Этот поток стимулировал появление в окрестностях кафе, гостевых домов, турбаз и кемпингов, но многим местным жителям мешали шум и пыль от проезжавших мимо машин. Новая дорога решает и эту проблему.

В Ярославской области на трассе М-8 после ремонта введены в строй два моста

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Холмогоры» завершило ремонт моста через реку Касть на 317-м км и моста через реку Соть на км 359 автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Ярославской области.

После ремонта на мостов в нормативное состояние приведены существующие балки, промежуточные и береговые опоры, а также устроено покрытие из двухслойного литого асфальтобетона с вкраплением черного щебня. В результате увеличены расчетные нагрузки и продлен срок службы искусственных сооружений.

Всего в дорожно-строительном сезоне этого года ФКУ Упрдор «Холмогоры» обновило 29 мостов, из них шесть инженерных сооружений отремонтировано, столько же отремонтировано капитально, на 17 выполнены планово-предупредительные работы.

Новый надземный переход ввели в строй на трассе Р-298 Курск-Воронеж в Воронежской области

Сегодня, 12 декабря состоялось открытие надземного пешеходного перехода на 218-м км федеральной автодороги Р-298 Курск-Воронеж в Воронежской области, в районе памятника «Танк Т-34″. Этот участок трассы проходит через жилой район с развитой инфраструктурой.

В Забайкалье введена в эксплуатацию новая дорога местного значения





© xn--80aaaac8algcbgbck3fl0q.xn--p1ai

Строительство автомобильной дороги подъезд к селу Ара-Булак позволило обеспечить транспортное сообщение с сельским поселением „Ара-Булакское“ в Могойтуйском районе», что дает возможность выхода транспортного потока на автодорогу федерального значения А-350 Чита-Забайкальск-граница с КНР. Это обеспечит связь с краевым, районным центром и другими населенными пунктами Забайкалья.

Стоимость работ составила 57,7 миллионов рублей. Строительство дороги выполнено в установленный срок в соответствии с календарным графиком" - добавил министр.

Категория автодороги подъезд к селу Ара -Булак — 4, ширина земляного полотна 10,00 метров, ширина проезжей части 6,00 метров, вид покрытия — асфальтобетон.

Федеральные дорожники отремонтировали 16-километровый участок трассы А-229 в Калининградской области





© nwroads.ru

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» завершило восстановление изношенных слоев покрытий и ввело в эксплуатацию 16-километровый участок федеральной автодороги А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой в Калининградской области (км 103+821 — км 120+000).

В Пензенской области завершен ремонт на двух объектах трассы М-5 «Урал»

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» капитально отремонтировало участок автомобильной дороги М-5 «Урал» с 617 по 626 км в Бессоновском районе Пензенской области.

На 9-километровом отрезке близ города Пенза дорожники выполнили работы по устройству песчано-подстилающего слоя, щебеночного основания, фрезерованию существующего покрытия и устройству дорожной одежды. Для укладки верхнего слоя покрытия проезжей части использован горячий мелкозернистый плотный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем.

Пост был сделан с содействием блогера Human RS!