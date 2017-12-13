Второй санитарный вертолет появился у «Полярных авиалиний» Якутии‍

Авиапарк «Полярных авиалиний» пополнился вторым вертолетом Ми-8 — МТВ со встроенным медицинским модулем. На борту новых воздушных судов врачи сразу могут оказать высококвалифицированную медпомощь больным.

Обновления вертолетного парка не было в течение последних 25 лет.

В связи с нехваткой вертолетов в республике винтокрылая машина будет выполнять не только санитарные, но и социально значимые пассажирские рейсы.

«Особенность новых вертолетов в том, что на борту новых воздушных судов врачи сразу могут оказать высококвалифицированную медпомощь больным с помощью современного профессионального медицинского оборудования. В вертолете имеются две койки для лежащих больных, аппараты искусственной вентиляции легких, реанимационное оборудование, кардиограф», — отмечают в авиакомпании «Полярные авиалинии».

Новые вертолеты приобретены в рамках федеральной программы развития санитарной авиации на льготных условиях Государственной транспортной лизинговой компании.