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Агропром и пищевая промышленность

Открытие новой современной птицефабрики в Борисоглебске Воронежской области — событие для области

  •  © govvrn.ru

В 2016 году было начато строительство первой очереди птицефабрики яичного направления на 750 тысяч кур-несушек. В ее состав входят комбикормовый завод производительностью 10 тонн в час, 2 корпуса доращивания цыплят на 125 тыс. голов каждый, 6 корпусов промышленного стада на 125 тыс. голов каждый, линия яйцесбора, склад готовой продукции с линией сортировки яиц, а также здание санпропускника с ветеринарной лабораторией и здание убойного цеха. К птицефабрике проложена подъездная автодорога, построена внутриплощадочная сеть дорог, организована система электро-, газо- и водоснабжения.

Всего в проект инвестировано более 700 млн. рублей.

В августе этого года в цеха по доращиванию поступило более 200 тыс. голов суточных цыплят, которые в ноябре переведены в корпуса промышленного стада.

Планируемое производство яиц до конца года составит 1,5 млн штук.

  •  © govvrn.ru

Алексей Гордеев и председатель СПК Геннадий Ширяев нажатием символической кнопки дали старт работе птицефабрики, а затем осмотрели производственные помещения, включая цех упаковки и склад.

В начале следующего года на птицефабрику планируется доставить еще около 500 тыс. суточных цыплят, а производство яиц в 2018 году должно составить уже 136 млн. штук.

После выхода птицефабрики на проектную мощность поголовье кур-несушек составит около 1,5 млн. голов, производство яиц — более 400 млн. штук в год.

— Это событие для области. С вводом птицефабрики — а через два года она выйдет на полную мощность, сегодня мы запустили первую очередь — практически в полтора раза увеличим производство яйца в области.

Появляется возможность кормить в том числе соседние регионы. И это хорошее подспорье еще и для экономики Борисоглебского городского округа с учетом того, что здесь создается достаточно много рабочих мест.

  •  © govvrn.ru

  •  © govvrn.ru

https://www.govvrn.ru/novost/-/~/id/1395300

Воронежская область, Борисоглебск, Птицефабрика, Яйцо
  • Нет аватара Cinik
    14.12.1700:05:44

    Для какой области?

    Пожалуйста, перепечатывая из региональных СМИ, прямо указывайте в заголовке регион. Не прячьте под кат и в теги!

    Ну и что скажет модератор насчёт губернатора? Извините за каламбур.

    #986739
    • Комментарий удален
      • Human RS Human RS
        14.12.1700:23:51

        Да, изображения и упоминания в тексте чиновников надо убирать. Если бы бы вы соизволили при регистрации прочитать правила сайта, то знали бы это.

        Отредактировано: Human RS~00:24 14.12.17
        #986749
        • Vlad Bzv
          14.12.1700:31:21

          Убрал, а где эти правила можно прочитать?

          #986753
          • A_SEVER A_SEVER
            14.12.1700:41:44

            где эти правила можно прочитать?
            Тут

            #986755
          • Human RS Human RS
            14.12.1701:29:45

            Пока что вы не убрали ничего. Соизвольте это сделать после прочтения правил.

            #986760
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    14.12.1700:19:16

    Губернатор уберите из текста и с фото.

    Снимут же статью!

    #986745
    • Комментарий удален
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