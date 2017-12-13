В 2016 году было начато строительство первой очереди птицефабрики яичного направления на 750 тысяч кур-несушек. В ее состав входят комбикормовый завод производительностью 10 тонн в час, 2 корпуса доращивания цыплят на 125 тыс. голов каждый, 6 корпусов промышленного стада на 125 тыс. голов каждый, линия яйцесбора, склад готовой продукции с линией сортировки яиц, а также здание санпропускника с ветеринарной лабораторией и здание убойного цеха. К птицефабрике проложена подъездная автодорога, построена внутриплощадочная сеть дорог, организована система электро-, газо- и водоснабжения.

Всего в проект инвестировано более 700 млн. рублей.

В августе этого года в цеха по доращиванию поступило более 200 тыс. голов суточных цыплят, которые в ноябре переведены в корпуса промышленного стада.

Планируемое производство яиц до конца года составит 1,5 млн штук.

Алексей Гордеев и председатель СПК Геннадий Ширяев нажатием символической кнопки дали старт работе птицефабрики, а затем осмотрели производственные помещения, включая цех упаковки и склад.

В начале следующего года на птицефабрику планируется доставить еще около 500 тыс. суточных цыплят, а производство яиц в 2018 году должно составить уже 136 млн. штук.

После выхода птицефабрики на проектную мощность поголовье кур-несушек составит около 1,5 млн. голов, производство яиц — более 400 млн. штук в год.

— Это событие для области. С вводом птицефабрики — а через два года она выйдет на полную мощность, сегодня мы запустили первую очередь — практически в полтора раза увеличим производство яйца в области.

Появляется возможность кормить в том числе соседние регионы. И это хорошее подспорье еще и для экономики Борисоглебского городского округа с учетом того, что здесь создается достаточно много рабочих мест.





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