4 гектара теплиц введены в строй в Нижегородской области

Агрокомбинат «Горьковский» построил 4 га теплиц для выращивания овощей. Это второй этап развития предприятия.

Общий объём инвестиций превысил 650 миллионов рублей, из них 139 миллионов — собственные средства агрокомбината, а 520 миллионов — кредитные.

На эти средства был возведён склад готовой продукции, создана современная биолаборатория, переоборудована центральная котельная (что позволило сократить расходы на газ, электроэнергию и воду) и возведены 4 гектара теплиц.

Овощи выращиваются по уникальной для Нижегородской области технологии — не в грунте, а в специальном составе из минеральной ваты. Эта технология была изобретена в Нидерландах, но сегодня минеральная вата производится в Ульяновске. Отказ от открытого грунта — это не только чисто (на предприятии соблюдается стерильность), но экологично, так как в этой среде не развиваются патогенные бактерии. Насекомые-вредители уничтожаются не с помощью привычных химических средств, а приёмами биозащиты — на растения высаживаются полезные насекомые, уничтожающие вредных. Опыление растений происходит с помощью пчёл — на предприятии есть своя пасека. В жаркое время года специально закупаются шмели — при повышенной температуре они выносливее.

Сегодня агрокомбинат «Горьковский» удовлетворяет около 30% потребностей жителей Нижегородской области в овощах. В 2017 году агрокомбинат произвёл 6500 тонн овощей, а в 2018 году, благодаря введённым теплицам, эта цифра возрастёт до 7300 тонн. В 2019 году агрокомбинат планирует запустить третий этап модернизации стоимостью 540 миллионов рублей и производить 9500 тонн овощей в год. По словам генерального директора агрокомбината, таким образом реализуется процесс импортозамещения в овощеводстве. И если оборудовать теплицы системой досвечивания и полностью перевести комбинат на «светокультуру», то в перспективе можно удвоить урожай, получаемый в теплицах — до 17000 тонн в год.