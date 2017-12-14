В Крыму построили новый быстроходный пассажирский катер

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ФГУП «Судостроительный завод «Море» (г. Феодосия, Республика Крым) 13 декабря спустил на воду пассажирский катер.

Быстроходный пассажирский катер «Крым 1133Т» предназначено для морских и речных перевозок, для организации регулярного пассажирского сообщения и для туристических целей. При длине корпуса около 12 м, на судне размещаются 9 пассажиров и 1 член экипажа. «Крым 1133Т» имеет мореходность до 5 баллов, мощные двигатели позволяют катеру двигаться со скоростью до 30 узлов. Судно оснащено всеми средствами безопасности и навигации.

Предприятие приступило к заводским испытаниям катера.