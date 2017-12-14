«Транснефть» завершила реализацию третьего этапа проекта продуктопроводов «Север»

В рамках реализации третьего этапа проекта «Север» была осуществлена реконструкция головных перекачивающих станции ГПС «Ярославль», ГПС «Кириши», линейных производственно-диспетчерских станций ЛПДС «Быково» (НПП), ЛПДС «Правдино» (НПП), ЛПДС «Песь» (НПП) и продуктоперекачивающей станции ППС «Невская» с подключением объектов к магистральному нефтепродуктопроводу МНПП Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск.

Станции введены в промышленную эксплуатацию. В рамках реализации проекта выполнены работы по реконструкции узлов фильтров-грязеуловителей, регуляторов давления, проведена замена роторов магистральных насосов, замена емкостей сбора утечек и дренажа. Проведены работы по замене кабельной продукции, монтажу оборудования автоматизированной системы технического учета электроэнергии и оборудования микропроцессорных систем автоматики. Реализована система диспетчерского контроля и управления, система обнаружения утечек, централизованная система противоаварийной автоматики МНПП «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск». Выполнено благоустройство территорий реконструируемых станций.

Цель реализации проекта «Север» — увеличение экспорта дизельного топлива стандарта «Евро-5» через порт Приморск с 8,5 до 25 млн тонн в год. С этой целью проведены работы по перепрофилированию участков трубопроводов, по которым ранее транспортировалась нефть под транспортировку дизельного топлива, а также работы по реконструкции существующих объектов МНПП.

Основание реализации проекта — Генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 года, утвержденная приказом Минэнерго РФ № 212 от 6 июня 2011 года.