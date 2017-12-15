«Русская Трапеза» представила 4-е поколение весовых комбинационных мультиголовочных дозаторов
«Русская Трапеза» представила 4-е поколение весовых мультиголовочных дозаторов. От дозаторов предыдущего поколения новые модели отличают следующие преимущества:
- Увеличенная скорость и точность дозирования.
- Возможность формирования доз из 3-5 различных компонентов.
- Наличие функции бункера памяти.
- Возможность удаленного управления по локальной сети: подключение, установка параметров и проверка статистики.
- При подключении к сети интернет, управление может осуществляться с помощью программного обеспечения, такого как «TeamViewer».
- Выпущенное программное обеспечение позволяет контролировать единовременно до 200 мультиголовочных дозаторов нового поколения.
- Обновление программного обеспечения дозатора может осуществляться через порт USB
- Предусмотрена возможность подключения веб-камеры для дистанционного мониторинга процесса дозирования.
Линейка весовых мультиголовочных дозаторов 4-го поколения представлена четырьмя моделями:
- 16-ти ручьевой высокопроизводительный весовой комбинационный мультиголовочный дозатор.
- 18-ти ручьевой смесевой весовой комбинационный мультиголовочный дозатор (формирование дозы до 3-х компонентов).
- 24-х ручьевой смесевой весовой комбинационный мультиголовочный дозатор (формирование дозы до 4-х компонентов).
- 30-ти ручьевой смесевой весовой комбинационный мультиголовочный дозатор (формирование дозы до 5-ти компонентов)
15.12.1713:09:20