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Производство

«Русская Трапеза» представила 4-е поколение весовых комбинационных мультиголовочных дозаторов

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«Русская Трапеза» представила 4-е поколение весовых мультиголовочных дозаторов. От дозаторов предыдущего поколения новые модели отличают следующие преимущества:

  1. Увеличенная скорость и точность дозирования.
  2. Возможность формирования доз из 3-5 различных компонентов.
  3. Наличие функции бункера памяти.
  4. Возможность удаленного управления по локальной сети: подключение, установка параметров и проверка статистики.
  5. При подключении к сети интернет, управление может осуществляться с помощью программного обеспечения, такого как «TeamViewer».
  6. Выпущенное программное обеспечение позволяет контролировать единовременно до 200 мультиголовочных дозаторов нового поколения.
  7. Обновление программного обеспечения дозатора может осуществляться через порт USB
  8. Предусмотрена возможность подключения веб-камеры для дистанционного мониторинга процесса дозирования.

Линейка весовых мультиголовочных дозаторов 4-го поколения представлена четырьмя моделями:

  • 16-ти ручьевой высокопроизводительный весовой комбинационный мультиголовочный дозатор.
  • 18-ти ручьевой смесевой весовой комбинационный мультиголовочный дозатор (формирование дозы до 3-х компонентов).
  • 24-х ручьевой смесевой весовой комбинационный мультиголовочный дозатор (формирование дозы до 4-х компонентов).
  • 30-ти ручьевой смесевой весовой комбинационный мультиголовочный дозатор (формирование дозы до 5-ти компонентов)
https://r-t.ru/chtenie-novostej/russkaja-trapeza-vypustila-kompleks-dlja-upakovki-krupnogo-produkta-slozhnoj-formy.html

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  • r-t
  • 15.12.201711:18
  • 1
импортозамещение, российские производители, отечественное производство, пищевая промышленность
  • Jonatan01 Jonatan01
    15.12.1713:09:20

    Выглядят так, как будто в космос будут выводить    

    #987090
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