В Волгоградской области пустили движение по новому мосту

В Волгоградской области сдан в эксплуатацию еще один инфраструктурный объект — мост через озеро Чиганак и реку Бузулук в Алексеевском районе. Пуск в работу нового объекта станет дополнительным импульсом для развития северо-западной части региона.

Необходимость ремонта моста, построенного хозспособом более полувека назад и ставшего небезопасным, возникла давно. Инженерное сооружение необходимо для обеспечения транспортной доступности целого ряда поселений Алексеевского района и трафика в соседний административный центр — Урюпинск. Принципиальное решение о включении моста в план реконструкции было принято в 2015-м. Работы на объекте начались в июле 2016 года и велись практически круглосуточно. Рабочие разобрали существующее сооружение, устроили подпорные стенки, конструкции сопряжения моста с насыпью подходов, регуляционное, очистное сооружение, обустроили участок дороги с освещением.

Как отмечают специалисты, в ходе реконструкции моста, которое является сложным инженерным сооружением и будет служить несколько десятилетий, применялись самые современные технологии и материалы. Грузоподъемность и пропускная способность рассчитаны на перспективу с учетом современных нормативных нагрузок и возрастающего трафика в Волгоградской области. Отметим, утверждение статуса транспортного узла федерального значения сформировали новый подход к развитию всей дорожно-транспортной сферы региона — повышенное внимание уделяется восстановлению опорных точек, в том числе мостовых переходов. В решении этих задач область получила поддержку федеральных ведомств.

Наведение порядка в отрасли, реализация инфраструктурных проектов — приоритетное направление долгосрочной стратегии развития области. Перед профильными ведомствами обладминистрации поставлены задачи по дальнейшему развитию этого дорожного направления — приведению в порядок 18-километрового участка трассы, которая соединит Алексеевку и Урюпинск.

«Строительство нового 18-километрового участка уже началось, подрядчики ведут на объекте подготовительные работы. Полностью дорога будет построена в 2019 году. Этот инфраструктурный проект позволит сократить путь от Алексеевки до Урюпинска на 70 километров», — рассказал председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев.

Напомним, за последние три года дорожными работами в регионе было охвачено порядка 1,5 тысячи километров автотрасс, в том числе построено почти 80 километров сельских дорог, приведено в порядок 12 мостовых сооружений. Этот объем превышает объемы дорожных работ за последние два десятилетия. В этом году в волгоградском регионе запускается движение по временной схеме по новому мосту через через Ахтубу, на московской трассе возведены путепроводы близ Самофаловки и через балку Котлубань. Поставлены задачи в следующем году акцентироваться на приведении в порядок межмуниципальных и областных трасс.