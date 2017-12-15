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Дорожное строительство

Мост через реку Кондома открыт в Кемеровской области

  •  © city-n.ru

Мост через реку Кондома в моногороде Таштагол ввели в эксплуатацию. Длина нового моста 89,2 м, ширина проезжей части — 10 м. Сооружение имеет дорожное барьерное, а также перильное ограждение и пешеходные тротуары (по 1,5 м шириной). Новый мост позволит наладить транспортное сообщение для компаний, расположенных на правом берегу реки. Также он обезопасит жителей Таштагола от угрозы экстремальных подъёмов воды. Кроме того, сооружение фактически откроет дорогу и на Алтай, и в Монголию, и в Китай

Объем финансирования строительства моста и реконструкции автомобильной дороги ЦМК — Бельков от ул. Ленина до ул. Горького (около 1 км) составил более 315 млн рублей.

http://www.ako.ru/PRESS/viewtext.asp?C143401=On

Кемеровская область, новый мост
  • Нет аватара allez
    15.12.1717:12:26

    Ковш на фото вижу, а экскаватор — нет. Меня начинают терзать смутные сомнения.    

    #987158
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