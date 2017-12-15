Мост через реку Кондома открыт в Кемеровской области

Мост через реку Кондома в моногороде Таштагол ввели в эксплуатацию. Длина нового моста 89,2 м, ширина проезжей части — 10 м. Сооружение имеет дорожное барьерное, а также перильное ограждение и пешеходные тротуары (по 1,5 м шириной). Новый мост позволит наладить транспортное сообщение для компаний, расположенных на правом берегу реки. Также он обезопасит жителей Таштагола от угрозы экстремальных подъёмов воды. Кроме того, сооружение фактически откроет дорогу и на Алтай, и в Монголию, и в Китай

Объем финансирования строительства моста и реконструкции автомобильной дороги ЦМК — Бельков от ул. Ленина до ул. Горького (около 1 км) составил более 315 млн рублей.