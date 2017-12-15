Вторая очередь тепличного комплекса площадью 2,5 гектара открыта в Хабаровском крае

В Хабаровске, на территории индустриального парка «Авангард», японская корпорация JGC и российское общество «Энерго-Импульс+" ввели в эксплуатацию вторую очередь тепличного комплекса ООО «ДжейДжиСи Эвергрин», позволяющего круглый год выращивать овощи.

Строительство теплиц первого в дальневосточной столице резидента ТОСЭР началось в 2015 году, а уже годом позже на прилавках появился урожай. Оценив успешность бизнеса, предприниматели, поддержанные японским банком «Инвестиционное партнёрство», приступили весной этого года к строительству второй очереди комплекса на площади в 2,5 гектара. Ввод этого объекта в эксплуатацию позволит увеличить выпуск овощей на две тысячи тонн ежегодно.

Окончательная площадь комплекса составит 10 гектаров и после ввода всех трёх очередей планируется из расчёта шесть тысяч тонн овощей в год. Строительство планируется завершить в 2021 году. К этому времени в проект в общей сложности будет инвестировано более 2 млрд рублей. Всего будет создано 114 новых рабочих мест.