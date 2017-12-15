В Москве открыли три путепровода и мост на Калужском шоссе

5 декабря,открыт после реконструкции один из самых важных участков Калужского шосе — от Сосенок до Ватутинок. Это более 11,6 км дорог, в том числе три путепровода и мост. Построены боковые проезды, увеличено число полос основной трассы. За счет этого движение по главной магистрали Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) станет намного свободнее.

Работы велись в рамках второго этапа реконструкции Калужского шоссе (автодорога А-101 Москва — Малоярославец — Рославль до границы с Республикой Беларусь на участке от 20 до 49 км). Он предусматривает строительство двух мостов через р. Десну и Пахру и пяти путепроводов в составе транспортных развязок.

В ходе первого этапа реконструкции Калужского шоссе построено и реконструировано почти 26 км дорог, в том числе более 8 км основной трассы, почти 12 км боковых проездов, 4,5 км съездов транспортных развязок.

Калужское шоссе — одна из основных магистралей Новой Москвы. После реконструкции ширина проезжей части составит 3-4 полосы движения в каждом направлении. Для общественного транспорта оборудуют выделенные полосы.