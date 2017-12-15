Два детских сада открыты в Башкирии

Один из детских садов, построенный к 100-летию образования республики, возвели в северной части города Янаула. Он рассчитан на 160 мест.

Общая стоимость работ составила более 97 млн рубле

На территории сада разместились просторные и красочные уличные веранды. Двухэтажное здание рассчитано на восемь типовых групп и логопедическую группу. В «Васильке» есть спальные и игровые комнаты, музыкальные и гимнастические залы, помещения для дополнительных занятий, кабинеты логопеда и психолога, игровая зона с песочницами, качелями, горками, физкультурная площадка. Внутри также все приспособлено для безопасности и удобства самых маленьких. Предусмотрено автономное отопление с котельной, работающей на газе.

Квартал, где расположен детский сад — очень молодой и пока ему предстоит приобрести свои очертания. Именно здесь в последние годы по программе переселения граждан из аварийного жилья был построен ряд многоэтажных домов. А детский сад для самых маленьких горожан в этой части города отсутствовал. Новый социальный объект улучшит инфраструктуру микрорайона и поднимет его престиж. А самое главное — открытие детского сада снимает проблему с наличием мест в дошкольных учреждениях в городе Янауле.

Также дошколят готовы принять в детском саду при гимназии № 1 в городе Благовещенске.

Новостройка рассчитана на 120 мест. Детский сад укомплектован необходимым современным оборудованием. В спальнях расставлены кровати, возле столиков в ряд выстроились крошечные стулья, в раздевалках разноцветные шкафчики — все готово к приему полноправных хозяев — благовещенских детей. На сегодня три из шести групп уже укомплектованы.

Кроме этого, в селе Староиликово открыли новую группу на 20 мест. Здесь созданы все необходимые современные условия для развития дошколят и реализации федеральных стандартов дошкольного образования.